In den USA kommt Teslas Mittelklasse-SUV Model Y bereits seit 2020 auf die Straßen, seit diesem Jahr wird das Elektroauto zudem an Kunden in China übergeben. Nun naht auch die Einführung in Europa, in Deutschland kann das Model Y seit Kurzem über den Online-Konfigurator für den hiesigen Markt bestellt werden.

Zur Auswahl stehen die hochpreisigen Ausführungen „Maximale Reichweite“ und „Performance“. Als Termin für die voraussichtliche Auslieferung des Model Y Maximale Reichweite in Deutschland wird aktuell der September angegeben, die Version Performance wird erst ab Anfang 2022 verfügbar sein. Ursprünglich sollte das Model Y schon Mitte 2021 in Deutschland starten, der Bau der dafür vorgesehenen Elektroauto-Fabrik in Brandenburg verzögert sich aber.

Die ersten Model Y für Deutschland kommen aus China, da die hiesige Fabrik nahe Berlin frühestens gegen Ende des Jahres betriebsbereit sein wird. Das Model Y Maximale Reichweite kostet in Deutschland ab 56.990 Euro, Teslas Anteil an der vom Bund und den teilnehmenden Herstellern finanzierten „Umweltbonus“-Förderung in Höhe on 2500 Euro ist darin bereits enthalten. Hinzu kommen noch 980 Euro Bearbeitungsgebühren. Dafür gibt es 505 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,1 Sekunden und 217 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die inklusive Teslas Umweltbonus-Anteil mindestens 63.990 Euro plus 980 Euro Bearbeitungsgebühren kostende Sportversion Model Y Performance schafft 480 Kilometer mit einer Ladung. Von null auf Hundert geht es in 3,7 Sekunden, maximal sind 241 km/h möglich. Der staatliche Anteil am Umweltbonus beträgt für das Model Y 5000 Euro, dieser kann nach der Zulassung beantragt werden und wird anschließend vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) überwiesen.

Wann die Grundversion des Model Y analog zu der Mittelklasse-Limousine Model 3 „Standard Plus“ hierzulande verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Bei der Vorstellung des Model Y im März 2019 hieß es, dass die Standard-Version ab 2022 erhältlich sein wird.