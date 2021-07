Im Juli wurde beschlossen, dass Herbert Diess noch bis Oktober 2025 den Vorstand von Volkswagen leiten wird. Nun stellte der Chef von Europas größtem Automobilhersteller unter der Überschrift „New Auto“ die Strategie des Konzerns bis zum Jahr 2030 vor. Das Ziel sei die Transformation zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen. Im Fokus stünden die starken Marken des Konzerns und seine globalen Technologie-Plattformen, die Synergien und Skalierung sowie neue Profitmöglichkeiten erlaubten.

„Wir haben uns das strategische Ziel gesetzt, Weltmarktführer für Elektrofahrzeuge zu werden – und wir sind auf einem guten Weg. Jetzt setzen wir neue Parameter“, sagte Diess bei der Vorstellung der Konzernstrategie. „Auf der Basis von Software ist der nächste, weitaus radikalere Wandel der Übergang zu deutlich sichereren, intelligenteren und schließlich autonomen Fahrzeugen. Das bedeutet für uns: Technologie, Geschwindigkeit und Skalierung werden eine zentralere Rolle spielen als heute. Das Auto hat eine glänzende Zukunft!“

Der Volkswagen-Konzern setze neue Prioritäten, um die Chancen im elektrischen und digitalen Mobilitätszeitalter zu nutzen. Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung seien dabei integraler Bestandteil der neuen Strategie. Im Vergleich zu 2018 plane der Konzern gemäß dem Pariser Abkommen seinen CO2-Fußabdruck pro Auto über den gesamten Lebenszyklus bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Im selben Zeitraum werde erwartet, dass der Anteil der Verkäufe von E-Fahrzeugen auf rund 50 Prozent steigt. Bis 2040 sollen nahezu 100 Prozent der neuen Konzernfahrzeuge in den Hauptmärkten emissionsfrei sein. Spätestens im Jahr 2050 will der Konzern vollständig klimaneutral sein.

Umstellung auf Elektroautos

Volkswagen erwartet eine schrittweise Verschiebung der Umsatz- und Profitbereiche: zunächst von Autos mit Verbrennungsmotor hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen und später stärker in Richtung Software und Dienstleistungen. Dieser Trend werde durch das autonome Fahren beschleunigt. Der Verbrennermarkt dürfte in den nächsten zehn Jahren um über 20 Prozent zurückgehen, schätzt der Konzern. Gleichzeitig werde der Absatz von Elektrofahrzeugen schnell wachsen und Verbrennerfahrzeuge als führende Technologie überholen. Mit einem geschätzten Umsatz von 1,2 Billionen Euro könnte Software bis 2030 zusätzlich zum erwarteten Geschäft mit Batterie- und Verbrennerautos rund ein Drittel des gesamten Mobilitätsmarktes ausmachen. Dieser könnte sich von heute rund zwei auf dann voraussichtlich fünf Billionen Euro mehr als verdoppeln. Individuelle Mobilität werde auch 2030 voraussichtlich rund 85 Prozent dieses Marktes sowie des Geschäfts des Unternehmens ausmachen, so Volkswagen.

Das Verbrennergeschäft werde die Umstellung auf Batterieautos finanzieren und beschleunigen, betonte Volkswagen. Ein konsequenter Hochlauf der Elektromobilität, der durch Synergien aus niedrigeren Batterie- und Fabrikkosten sowie steigender Skalierung angetrieben werde, werde die Margen in diesem Bereich verbessern. Diese Entwicklung dürfte durch steigende Kosten zur Erfüllung von neuen Emissionsvorgaben sowie steuerliche Nachteile verstärkt werden, welche die Verbrennermargen zunehmend belasten. Insgesamt sei davon auszugehen, dass sich die Margen dieser beiden Technologien innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre auf ähnlichem Niveau angleichen.

„Unser Ziel ist es, branchenführende Plattformen über unsere starken Marken hinweg zu etablieren. So können wir höhere Skalen schaffen und in Zukunft noch mehr Synergien realisieren“, erklärte Finanzchef Arno Antlitz. „Wir werden unsere BEV-Plattformen (BEV = Battery Electric Vehicle/Batterie-Elektrofahrzeug, d. Red.) skalieren, wir wollen einen führenden Automotive-Software-Stack entwickeln. Und wir werden weiter in autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen investieren. Während dieses Übergangs wird unser robustes ICE-Geschäft (ICE = Internal Combustion Engine/Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen, d. Red.) dazu beitragen, die dafür nötigen Gewinne und Cashflows zu generieren.“

73 Milliarden Euro hat Volkswagen von 2021 bis 2025 bereits für Zukunftstechnologien vorgesehen, was 50 Prozent der Gesamtinvestitionen entspricht. Der Anteil der Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung solle zukünftig weiter erhöht werden. Zudem werde der Konzern seine Effizienz zunehmend steigern und sei auf Kurs, das für die nächsten zwei Jahre festgelegte Fixkostensenkungsprogramm von 5 Prozent zu erfüllen. Volkswagen habe sich außerdem das Ziel gesetzt, die Materialkosten um weitere 7 Prozent zu senken und sein ICE-Geschäft mit weniger Modellen, einem reduzierten ICE-Antriebsportfolio und einem besseren Preismix zu optimieren.

Plattformmodell

Für seine Transformation setzt Volkswagen auf ein Plattformmodell zur Skalierung von Zukunftstechnologien. Dazu hieß es: „Der umfassende Ansatz über die vier großen Technologie-Plattformen hinweg wird es dem Volkswagen Konzern ermöglichen, beispiellose Synergien für alle Pkw-Marken und die leichten Nutzfahrzeuge sowie teilweise auch mit dem Truck-Bereich zu generieren. Diese Synergien umfassen zahlreiche Felder: von einer universellen BEV-Produktarchitektur über die globale Software-Plattform von CARIAD, einer eigenen umfangreichen Zell- und Batterieproduktion bis hin zu einer Mobilitätsplattform, die eine Vielzahl von Dienstleistungen nahtlos bündelt.“

Mit der bereits angekündigten neuen Architektur SSP (Scalable Systems Platform) soll die Komplexität schrittweise sinken. Als Nachfolge-Plattform von MQB, MSB, MLB, sowie MEB und PPE soll SSP die Konsolidierung der heutigen Plattformen vorantreiben: Von drei ICE-Plattformen werde zunächst auf zwei BEV-Plattformen reduziert, um schließlich eine einheitliche Architektur für das gesamte Produktportfolio zu schaffen. Ab 2026 will der Konzern die Produktion von reinen Elektrofahrzeugen auf der SSP starten. „Diese nächste Fahrzeuggeneration wird voll elektrisch, voll digital und hoch skalierbar sein“, so Volkswagen. Wie beim aktuellen E-Auto-Baukasten MEB werde auch die SSP für andere Automobilhersteller zugänglich sein. Zur Verbesserung und Beschleunigung seiner Plattformkompetenzen will Volkswagen rund 800 Millionen Euro in ein neues Zentrum für die Technische Entwicklung in Wolfsburg investieren, wo das Herz der SSP und ihre Module entstehen sollen.

Batterien & Laden

Eigene Batterietechnologie, Ladeinfrastruktur und Energiedienstleistungen seien zentrale Erfolgsfaktoren in der neuen Mobilitätswelt. Deshalb werde Energie bis 2030 eine Kernkompetenz des Konzerns sein, mit den beiden Säulen „Batteriezelle und System“ sowie „Laden und Energie“ unter dem Dach des neuen Konzernbereichs „Technologie“, erläuterte Volkswagen. Man plane, durch den Aufbau neuer Partnerschaften und die Abdeckung aller Teilbereiche von den Rohstoffen bis zum Recycling „eine selbst kontrollierte Batterielieferkette“ aufzubauen. Das Ziel: „Ein geschlossener Kreislauf in der Wertschöpfungskette als nachhaltigster und kostengünstigster Weg zur Herstellung von Batterien.“

Um dieses Ziel zu erreichen, baue Volkswagen seine Batteriekompetenz aus und reduziere die Komplexität. Dazu führe das Unternehmen eine Einheitszelle ein, mit einem Kostensenkungspotenzial von bis zu 50 Prozent und gleichzeitig mit bis zu 80 Prozent Anwendungsfällen im Konzern bis 2030. Bis Ende des Jahrzehnts seien für die Versorgung mit Akkus zusätzlich zu Lieferantenbeziehungen sechs Großfabriken in Europa mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) vorgesehen.

Darüber hinaus wolle man den Kunden eine umfassende Lösung aus einer Hand anbieten, von den für den Ladevorgang benötigten Produkten bis hin zu Energiemanagement-Dienstleistungen. Damit werde Volkswagen ein komplettes Energie-Ökosystem rund um das Fahrzeug und die Ladeinfrastruktur aufbauen, das den Kunden ein komfortables Laden ermögliche sowie dem Unternehmen weitere Geschäftspotenziale eröffne. Diese Technologien und Dienstleistungen würden zu einer Kernkompetenz des Konzerns.

Zusätzlich werde Volkswagen die öffentliche Ladeinfrastruktur in Asien, Europa und Amerika weiter ausbauen. Insgesamt werde der Konzern 18.000 besonders schnelle „HPC“-Ladepunkte in Europa, 17.000 in China und 10.000 in den USA und Kanada aufbauen.

Thomas Schmall, der Chef des konzerneigenen Zulieferers Volkswagen Group Components, sagte: „Eine durch den Volkswagen Konzern kontrollierte Batterie-Lieferkette wird es uns erlauben, die Hoheit über den größten Kostenblock zu haben, unseren Kunden die besten und nachhaltigsten Batterien anzubieten und den Erfolg von Elektrofahrzeugen nachhaltig zu sichern. BEVs werden zu mobilen Power Banks, die durch das bidirektionale Laden vollständig in das Energienetz integriert werden können. Dies wird es uns ermöglichen, bis 2030 zusätzliche Erlöse im Energiemarkt zu erzielen.“

„Mobility Solutions“/Autonomes Fahren

Bis 2030 werde der Konzern auch Systemfähigkeiten für autonome Shuttle-Flotten aufbauen, einige davon selbst besitzen und damit sein Angebot an Mobilitätsdienstleistungen und Finanzierung deutlich erweitern, hieß es weiter. Mobilität als Dienstleistung (MaaS) und Transport als Dienstleistung (TaaS) – „vollständig autonom“ – würden zum integralen Bestandteil von New Auto. Die Wertschöpfungskette bestehe aus vier Geschäftsbereichen: dem selbstfahrenden System, seiner Integration ins Fahrzeug, dem Flottenmanagement und der Mobilitätsplattform.

In den kommenden Jahren soll eine Plattform alle Mobilitätsangebote des Konzerns und seiner Marken bündeln und es Volkswagen ermöglichen, einen signifikanten Marktanteil sowie zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Eine Fahrzeugflotte, die alle unterschiedlichen Dienstleistungen von Vermietung, Abonnements bis hin zu Sharing und Ride-Hailing abdeckt, solle eine hohe Verfügbarkeit, Auslastung und Rentabilität sicherstellen.

Christian Dahlheim, Leiter Volkswagen Konzern Vertrieb, sagte: „Der Volkswagen Konzern strebt an, einen starken Wettbewerbsvorteil im Bereich der Mobilitätslösungen zu erreichen. Wir werden in der Lage sein, unseren Kunden Dienstleistungen direkt anzubieten oder entsprechend der spezifischen Situation im jeweiligen Markt mit starken Partnern kooperieren. Eine Fahrzeugflotte für alle Dienstleistungen erlaubt es uns, sehr effizient zu arbeiten. Zudem wird unsere kommende Mobilitätsplattform alle Mobilitätsangebote des Konzerns und unserer Marken bündeln und so maximalen Kundenkomfort bieten.“

Konzernweites Transformationsprogramm

Da heute rund die Hälfte seiner 660.000 Mitarbeiter in der traditionellen Automobilproduktion tätig seien, werde der Volkswagen-Konzern in den kommenden zehn Jahren „ein massives Transformationsprogramm“ umsetzen: „Um sicherzustellen, dass die Beschäftigten verantwortungsvoll durch den Wandel geführt werden, arbeitet der Vorstand dabei eng mit dem Betriebsrat zusammen. So werden unter anderem umfangreiche Ressourcen für Qualifizierungen zum Erwerb softwarebasierter Fähigkeiten bereitgestellt.“

Seine deutschen Standorte habe Volkswagen bereits fit für die Zukunft gemacht, das Komponentengeschäft des Konzerns transformiert und das Werk in Zwickau zum „E-Mobilitätshub“ umgewandelt. Der Konzern plane ähnliche Transformationen für die Werke in Emden und Hannover.