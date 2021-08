Anton Piëch, Sohn des ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratschefs von Volkswagen Ferdinand Piëch, hat einen Elektro-Sportwagen mit 500 Kilometer Reichweite und besonders schneller Ladezeit angekündigt. Auto Motor und Sport durfte den fahrbereiten Prototypen des Piëch Mark Zero kürzlich begutachten. Das Modell soll nach Informationen der Autozeitschrift 2023 auf den Markt kommen.

Das von Anton Piëch und dem Designer Rea Stark Rajcic entwickelte Auto ist laut Auto Motor und Sport optisch ein klassischer Sportwagen, der im Frontdesign Anleihen bei Aston Martin nimmt und hinten einem italienischen Supersportwagen aus den 1970er-Jahren ähnelt. Ganz besonders sei der Wagen unter der Haube: Für den Antrieb sorgen drei Elektromotoren, einer an der Vorder- und zwei an der Hinterachse. Sie sollen insgesamt rund 440 kW (598 PS) entwickeln.

Die Energie bezieht der Antrieb von einem Akkupaket mit besonderer Zellstruktur, durch die der Mark Zero auf eine Wasserkühlung der Batterie verzichten kann, heißt es weiter. Der Elektro-Sportwagen soll sich innerhalb von nur fünf Minuten auf 80 Prozent aufladen lassen. Die beim Strom tanken entstehende Wärme will Piëch durch eine Luftkühlung in den Griff bekommen. Das sei möglich, weil die speziellen Pouch-Zellen beim Laden und Entladen so gut wie keine Wärme produzieren, erklärte Chefentwickler Klaus Schmidt gegenüber Auto Motor und Sport. Konzipiert hat die Zellen ein 2015 gegründetes chinesisches Start-up. Die Akkus sollen sich beim Laden nur um zwölf Grad Celsius erwärmen, wenn sie mit 190 Ampere durchflossen und dabei auf 80 Prozent ihrer Kapazität gefüllt werden. Das habe unter anderem die Hochschule Esslingen testiert.

„Wir wollen ein echtes Fahrerauto bauen, ohne viel Schnickschnack, dafür mit bester Performance und Verarbeitung“, so Co-CEO Andreas Henke, zuletzt Chef des Audio-Spezialisten Burmester. „Durch die neue Technologie sparen wir uns die Wasserkühlung der Antriebsbatterie und insgesamt gut 200 Kilogramm.“ Zugleich lasse sich die Batterie an einer bestehenden Säule des Schnellladeanbieters Ionity innerhalb von acht Minuten auf 80 Prozent aufladen. 3000 Ladezyklen will Piëch garantieren. „Gleichzeitig verbraucht unser Auto weniger Strom und kann viel stärker rekuperieren. Bis zu 0,6 g wird die Verzögerung rein elektrisch sein können – ein Vorteil.“ Zum Preis des Autos machte Henke keine Angaben.

Mehrere Modelle & Antriebe geplant

Nach dem Mark Zero will Piëch weitere hochwertige Pkw in Serie produzieren. Dabei setzt das Start-up nicht nur auf Batterie-Technik, sondern mehrere alternative Antriebsarten. Neben dem zweisitzigen Sportwagen sind ein Viersitzer und ein SUV geplant, jedes Modell zu Preisen von mindestens 150.000 Euro. „Wir unterscheiden uns auch durch unseren Fokus auf nachhaltige Mobilität, weil wir planen, die Batterieelektromotoren eines Tages durch Wasserstoffantriebe oder Verbrennungsmotoren zu ersetzen, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden“, sagte Henke im letzten Jahr. So wolle das Unternehmen die drei- bis vierfache Laufleistung erreichen, was den CO2-Fußabdruck „dramatisch“ reduziere.

Piëch Automotive sieht sich als Kleinstserienhersteller. Das vom Ex-Volkswagen-Boss Matthias Müller unterstützte Start-up visiert „vielleicht einmal 10.000 Autos im Jahr“ an. Die Grundlage soll eine eigene modulare Architektur stellen. Das wird ohne eigene Forschung und Entwicklung vorangetrieben, die Technologie soll von den jeweils besten Zulieferern bezogen und in die angebotenen Fahrzeuge integriert werden. Auch die Produktion wird ausgelagert.