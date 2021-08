Hyundai wird Gesellschafter bei H2 Mobility

Das Unternehmen H2 Mobility baut und koordiniert eine flächendeckende Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland. Zu den Gesellschaftern gehört demnächst auch der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai, der sich durch die Hyundai Motor Deutschland GmbH in der Gesellschafterversammlung vertreten lässt. Hyundai wird der siebte Gesellschafter neben den Gründungsmitgliedern Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide und Daimler.

Hyundai ist schon seit 2017 Partner von H2 Mobility. Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftervertrags unterstreiche man das Engagement für die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, so der Autobauer. Der Aufbau eines funktionierenden und flächendeckenden Netzes von Wasserstoff-Tankstellen sei grundlegend, um die angebotenen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge erfolgreich auf dem Markt zu etablieren.

„Für Hyundai spielen sowohl Wasserstoff als auch der deutsche Markt eine entscheidende Rolle. Die Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland zählt zu der am weitesten entwickelten in Europa. H2 Mobility unterstützt die Wasserstoff-Mobilität und fördert mit höchster Priorität den Ausbau einer sauberen mobilen Zukunft in Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung.

„Indem wir die Entwicklung einer Wasserstoff-Infrastruktur aktiv unterstützen, stellt Hyundai erneut sein starkes Engagement in der Brennstoffzellentechnologie unter Beweis. Durch die Kombination unserer Erfahrung im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie und der langjährigen Erfahrung von H2 Mobility in der Entwicklung von Wasserstoff-Infrastrukturen eröffnet uns diese Partnerschaft neue Möglichkeiten zur Schaffung eines sauberen Wasserstoff-Ökosystems“, so der Präsident von Hyundai Motor Europe Michael Cole.

Aktuell 91 Wasserstoff-Tankstellen

Seit 2015 baut und betreibt H2 Mobility das Wasserstoff-Tankstellennetz in Deutschland. Als eigenen Angaben nach weltweit größter Betreiber verantwortet das Unternehmen aktuell 91 Wasserstoff-Tankstellen, die meisten davon in Deutschland in den Ballungsräumen Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München sowie an den angrenzenden Autobahnen. Weitere zwei Tankstellen sind in der Planungsphase, zehn in der Genehmigungsphase. Drei stehen kurz vor der Inbetriebnahme.

An allen H2 Mobility-Stationen können Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellen-Elektroantrieb mit 700 bar befüllt werden, an einigen Standorten auch mittelschwerere Nutzfahrzeuge mit 350 bar. Für die erwartete steigende Zahl von größeren Nutzfahrzeugen wie Busse, Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen und Lkw mit Brennstoffzellen-Antrieb erlauben zukünftige Stationen eine Wasserstoffbetankung neben 700 von vornherein auch mit 350 bar.

Hyundai gehört zu den Vorreitern bei Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen und will diesen Geschäftsbereich weiter ausbauen, um eine „Wasserstoffgesellschaft“ voranzutreiben. Das auch in Deutschland angebotene SUV Nexo ist einer der wenigen erhältlichen Wasserstoff-Pkw. Mit dem Xcient Fuel Cell hat das Unternehmen seit 2020 den ersten in Serie produzierten Wasserstoff-Schwerlastkraftwagen in der Schweiz im Einsatz. Bis 2025 sollen 1600 Einheiten des Brennstoffzellen-Lkw nach Europa kommen. In München setzt Hyundai seit einigen Wochen gemeinsam mit zwei Busunternehmen den wasserstoffbetriebenen Elec City Fuel Cell Bus im Testbetrieb ein. Laut einem Bericht soll das Wasserstoff-Portfolio demnächst verdoppelt werden.