Produktion des neuen VW Multivan gestartet, erstmals auch als Plug-in-Hybrid verfügbar

Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) laufen seit Anfang Oktober die ersten Serienfahrzeuge des neuen Multivan vom Band. Damit wird die Baureihe erstmals auch mit Plug-in-Hybrid im Werk Hannover gefertigt. Neben dem neuen Antrieb bietet der jüngste Multivan insbesondere mehr Komfort und Sicherheit sowie einen neuen Innenraum. Nach dem Umbau der Fabrik für den aktualisierten Multivan laufen derzeit die Vorbereitungen für die Fertigung des Elektro-Kleinbusses ID. Buzz im kommenden Jahr.

Die Integration des neuen Multivan in die Produktionsprozesse und der Aufbau von neuen Fertigungsanlagen erfolgte parallel zur laufenden Fertigung im Werk. VWN betont den Ausbau der Automatisierung. So erhöhe eine automatisierte Teilelogistik die Effizienz in der Montage. Autonom in der Fabrik fahrende Transportfahrzeuge bringen Teile direkt aus den Lagern an die Linien. An diesen werden künftig T6.1, Multivan sowie ID. Buzz und dessen Kastenwagen-Variante ID. Buzz Cargo auf nur zwei Hauptlinien gefertigt. „Das ist eine planerische und logistische Meisterleistung“, sagt Porudktionsvorstand Baumert.

Von 2022 an werden am Standort Hannover zeitgleich drei Fahrzeuge auf drei Fahrzeugplattformen und mit drei Antriebsvarianten gefertigt: der T6.1, der neue Multivan und der ID. Buzz. Von 2025 an sollen dann auch vollelektrische Premium-Modelle für andere Konzernmarken am Standort entstehen. Mit dem neuen Multivan wird jetzt erstmals ein Fahrzeug auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) in Hannover in Serie gefertigt. Neu ist neben einer Plug-in-Hybridversion unter anderem eine neue Evolutionsstufe vernetzter Assistenz-, Bedien- und Infotainment-Systeme. Ein neues Interieur-Konzept macht den Multivan laut VW zudem noch vielseitiger.

Der neue Multivan kostet ab 44.839,20 Euro, für die Version mit Plug-in-Hybridantrieb werden mindestens 57.174 Euro fällig. Als Teilzeit-Stromer trägt das Modell mit 160 kW/218 PS Antriebsleistung die Zusatzbezeichnung eHybrid. Seine Lithium-Ionen-Batterie mit 13 kWh Speicherkapazität erlaubt etwas weniger als 50 Kilometer rein elektrisches Fahren. Der Kraftstoffverbrauch beträgt kombiniert 1,6 bis 1,5 l/100 km, der Stromverbrauch 14,6 bis 14,5 kWh/100 km und die CO2-Emission 37 bis 34 g/km.

Kunden können den neuen Multivan ab dieser Woche vorbestellen. Die Markteinführung in Deutschland erfolgt im November.