Autovermieter Hertz bestellt 100.000 Teslas

Hertz hat die bisher größte Bestellung von Elektroautos bekannt gegeben: Die Autovermietung bezieht von US-Hersteller Tesla bis Ende 2022 100.000 Fahrzeuge. In der Mitteilung dazu ist von einer „anfänglichen“ Order die Rede, es konnten später also noch weitere Fahrzeuge eingeflottet werden. Der Einsatz der Teslas ist im Heimatmarkt USA sowie Europa geplant. Darüber hinaus hinaus wurde Ladeinfrastruktur für die weltweiten Niederlassungen von Hertz angekündigt.

„Elektrofahrzeuge sind jetzt Mainstream, und die steigende weltweite Nachfrage und das Interesse hat erst begonnen“, sagte der Interimschef von Hertz Mark Fields. „Das neue Hertz wird als Mobilitätsunternehmen vorausgehen, beginnend mit der größten Elektroauto-Vermietungsflotte in Nordamerika und der Verpflichtung, unsere Elektroauto-Flotte auszubauen und das beste Miet- und Aufladeerlebnis für Freizeit- und Geschäftskunden auf der ganzen Welt zu bieten.“

Ab Anfang November und bis zum Jahresende sollen Kunden ein Tesla Model 3 an Hertz-Standorten an Flughäfen und in der Nähe in den wichtigsten US-Märkten sowie in ausgewählten Städten in Europa mieten können. Der Autovermieter will zudem „Tausende von Ladestationen“ in seinem gesamten Standortnetz installieren. Zusätzlich stünde für die gemieteten Teslas das internationale „Supercharger“-Schnellladenetz des Herstellers zur Verfügung.

Hertz verspricht „ein erstklassiges Vermietungserlebnis“ für die Tesla-Stromer. Dazu gehöre digitale Beratung, um die Kunden über das Elektroauto aufzuklären, sowie ein beschleunigter Buchungsprozess für Elektrofahrzeuge über die mobile Hertz-App. Mit der jetzt verkündeten Großbestellung würden Elektrofahrzeuge zukünftig mehr als 20 Prozent der weltweiten Flotte des Unternehmens ausmachen. Unterstützend will Hertz bis Ende 2022 in 65 Märkten und bis Ende 2023 in mehr als 100 Märkten normale und schnelle Lademöglichkeiten bieten.

Den Wert des Geschäfts hat Hertz nicht bekannt gegeben. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bringt der Großauftrag Tesla Einnahmen in Höhe von etwa 4,2 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd. Euro). Hertz würde dann nahezu den Nennwert für die Fahrzeuge bezahlen. Autovermietungsfirmen verlangen in der Regel hohe Rabatte für umfangreiche Fahrzeugbestellungen.