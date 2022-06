Porsche beteiligt sich an weiterer Finanzierungsrunde von E-Auto-Start-up Rimac

Porsche beteiligt sich an einer Serie-D-Finanzierungsrunde des kroatischen E-Mobilitäts-Unternehmens Rimac Group. Das Gesamtvolumen dieser Runde liegt bei 500 Millionen Euro, Porsche investiert eine zweistellige Millionensumme. Schon in den Jahren zuvor hatte der Stuttgarter Sportwagenbauer mehrmals in die Kroaten investiert und ein Joint Venture für die Zukunft der Volkswagen-Luxustochter Bugatti gegründet.

„Wir freuen uns, dass Rimac neue namhafte Investoren gewonnen hat, wir blicken optimistisch auf die weitere Entwicklung dieses spannenden Unternehmens“, sagte Porsches Finanzvorstand Lutz Meschke. „Wir waren bereits 2018 vom Potential des Unternehmens überzeugt und freuen uns, dass wir mit unserem Engagement zum Fortschritt und heutigen Erfolg beitragen konnten.“

Porsche hatte 2018 erstmals in Rimac investiert und seine Anteile sukzessive aufgestockt. „Mit neuen Investoren an Bord baut Rimac seine Position in der Elektromobilität weiter aus und wird damit zu einem noch stärkeren Partner für Porsche“, so Meschke. Die neue Finanzierungsrunde wird angeführt vom Softbank Vision Fund 2. Als weiterer neuer Investor aus dem Finanzsektor ist Goldman Sachs Asset Management dabei. Nach der Transaktion hält Porsche weiterhin rund 20 Prozent an der Rimac Group. Firmengründer und CEO Mate Rimac bleibt der Gesellschafter mit den meisten Anteilen.

„Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten Jahre und sind stolz auf die Unterstützung durch bedeutende neue und bestehende Investoren, die an unsere Vision glauben“, so Mate Rimac. „Unser Dank geht auch an das Porsche-Team, das bei unserem bisherigen Erfolg eine wichtige Rolle gespielt hat und seine Unterstützung fortsetzt.“ Das frische Kapital will die Rimac Group in die Erweiterung der Produktion für Großserienprojekte investieren. Außerdem sollen alleine in diesem Jahr 700 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden.

Die Rimac Group positioniert sich als führender Experte und Lieferant für elektrifizierte Fahrzeugtechnologie. Die Tochtergesellschaft Rimac Technology konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungskomponenten für Elektrofahrzeuge wie Batterien und E-Achsen. Die aktuelle Finanzierungsrunde soll die Entwicklung von Rimac Technology zu einem langfristigen Technologiepartner für globale Automobilhersteller vorantreiben.

Im November 2021 schlossen Porsche und Rimac die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen der Supersportwagen-Sparte von Rimac – Rimac Automobili – und Bugatti Automobiles ab. Unter dem Dach des neuen Unternehmens agieren die Marken Bugatti und Rimac Automobili weiterhin als eigenständige Marken und Hersteller.