Tesla nimmt 35.000sten „Supercharger“ in Betrieb

Tesla gibt sein viele Jahre für Kunden exklusives „Supercharger“-Schnellladenetz für Elektroautos anderer Marken frei. Damit dies die Infrastruktur nicht überlastet, hat Firmenchef Elon Musk einen beschleunigten Ausbau versprochen. Kürzlich meldete das US-Unternehmen einen weiteren Meilenstein seines Schnellladenetzes.

Im Juni wurde in China der weltweit 35.000ste Supercharger in Betrieb genommen, verkündete Tesla auf Twitter. Dort teilte das Unternehmen auch eine Grafik, die die Entwicklung der letzten Jahre aufzeigt: Der erste Supercharger wurde im September 2012 eröffnet, in knapp sechs Jahren kamen knapp 10.000 weitere der rot-weißen Schnellladesäulen hinzu. Bis 2020 wuchs das Netz auf 20.000 und bis 2021 auf 30.000 Säulen an. Mitte dieses Jahres wurde dann der 35.000ste Supercharger eröffnet. Damit habe man das weltweit größte Schnellladenetz, so Tesla.

Wie viele Stationen mit mehreren Superchargern es derzeit gibt, verrät Tesla nicht. Ein entsprechender Hinweis auf der Webseite des offiziellen Verzeichnisses der Standorte wurde entfernt. Zuletzt war dort Ende vergangenen Jahres von 2500 Stationen und 25.000 Superchargern die Rede.

Der Ausbau soll in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen – auch in Deutschland. Ende 2021 hatte Tesla verkündet, das Supercharger-Netz in den nächsten zwei Jahren zu verdreifachen. Das Unternehmen will zudem wo nötig an bestehenden Standorten für Entlastung vor Ort sorgen. Dazu sollen mobile Supercharger aufgestellt und preisliche Anreize zum Laden außerhalb der Stoßzeiten eingeführt werden.

Zu Beginn waren Supercharger noch für alle Tesla-Fahrer kostenlos. Später wurde dann zunächst auf jährliche Freikontingente umgestellt, seit einiger Zeit müssen alle Neukunden für die Supercharger-Nutzung zahlen. In Deutschland ist die Gebühr im Mai abermals gestiegen, seitdem liegen die Preise zwischen 56 und 58 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom. Damit sind Supercharger nicht mehr günstiger als die Säulen der EnBW, die in Deutschland das größte Schnellladenetz für Elektroautos aller Marken bietet.

Die Öffnung des Supercharger-Schnellladenetz für Fremdmarken wird seit Ende 2021 vorangetrieben. Auf den Testbetrieb an ersten Standorten in den Niederlanden folgte Anfang dieses Jahres die Freigabe weiterer Supercharger für Fremdmarken in Norwegen und in Frankreich. Seit einigen Wochen können E-Autos anderer Marken auch an ersten Superchargern in Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien mit der Tesla-App laden. Die Supercharger-Preise für Fremdfabrikate sind höher als die für das Laden von Teslas.