E-Fahrzeug-Konsortium B-ON: „Wir sind als Unternehmen gekommen, um zu bleiben“

Die Deutsche Post hat das 2014 übernommene E-Transporter-Start-up StreetScooter in diesem Jahr zum größten Teil an B-ON verkauft. Das internationale Firmenkonsortium berichtet nun, dass die Nachfrage nach dem Elektro-Kleintransporter groß sei.

Man habe 89.000 Bestellungen für das Modell Work eingesammelt. „Damit sind wir für drei Jahre in der Produktion ausgelastet“, sagte CEO Stefan Krause bei einer Veranstaltung der Automobilwoche. Der ehemalige Vorstand von BMW und Finanzchef der Deutschen Bank will StreetScooter zur globalen Marke machen. Dazu sind zusätzlich zur bestehenden Produktion in Düren mit einer Kapazität von 30.000 Einheiten im Jahr neue Werke in den USA und China geplant.

„Wir sind als Unternehmen gekommen, um zu bleiben“, betonte Krause. Die Post hatte StreetScooter zur Elektrifizierung ihrer Zustellflotte übernommen, mit dem Start-up über die Jahre aber hohe Verluste eingefahren. Der Logistikriese hatte auch immer wieder erklärt, nicht langfristig als Fahrzeughersteller agieren zu wollen. An StreetScooter hält die Post heute noch zehn Prozent, der Konzern flottet zudem weiter neue Exemplare des Work ein.

Von den aktuellen Bestellungen kommen nach Angaben von Krause 40 Prozent von großen Flottenbetreibern, der Rest entfalle auf kleinere Firmen. Letztere seien besonders attraktiv, da sie mehr Hilfe zum Aufbau einer Lade-Infrastruktur benötigen. StreetScooter hat Kunden schon früher bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge unterstützt. Der neue Eigner B-On will künftig auch Lademanagement, Telematik- und Flottenmanagementsoftware und den Zugang zu Wartung und Service anbieten. Bis zu 40 Millionen leichte Transporter müssten in den nächsten zehn Jahren weltweit ausgetauscht werden, so Krause. Für StreetScooter sei das ein Riesen-Potenzial.

Kunden hat StreetScooter laut Krause nach dem Start Deutschland mittlerweile auch in England, in den Niederlanden, in Japan, in den USA und in Lateinamerika. Im Gegensatz zu vielen Start-ups sei der Kleintransporter von StreetScooter ein gutes Produkt und habe seine Alltagstauglichkeit bewiesen, so der Manager. Die Reichweite von bis zu 80 Kilometern genüge, da das Fahrzeug am Tag im Schnitt nur 35 Kilometer zurücklege und dann nachts aufgeladen werde.

Krause will neben dem Work weitere batterieelektrische Fahrzeuge anbieten, in Entwicklung sei etwa einen ThreeWheeler. Zu seinen Plänen gehört, B-On in den nächsten Jahren an die Börse zu bringen.