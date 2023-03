Nio bringt Kombi-Version des ET5, Europa-Start geplant

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio bietet in Deutschland seit Ende 2022 die Premiumlimousine ET7 an. In diesem Jahr folgen das große SUV EL7 und die Mittelklasse-Limousine ET5. Letztere Reihe ist auch in einer Kombiversion geplant, die ebenfalls nach Europa exportiert werden soll.

Aus einem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) kommen erste Bilder und Informationen des Kombi-Ablegers. Die Auslieferung des neuen ET5-Derivats erwarten chinesische Medien auf dem Heimatmarkt ab diesem Juli.

Bei dem neuen Elektroauto handelt es sich den vom MIIT veröffentlichten Bildern nach um einen Shooting Brake, der hinten an Porsches Oberklassse-Modell Panamera in der Turismo-Ausführung Anleihen zu nehmen scheint. Nio setzt also nicht auf einen klassischen Kombi-Look, sondern auf ein eher geschwungenes Heck.

Die Abmessungen des ET5 Shooting Brake sollten in etwa der der Limousine entsprechen. Chinesische Medien nennen unter Berufung auf die MIIT-Daten eine Länge von 4,79 Metern sowie 1,96 Meter Breite, 1,50 Meter Höhe und einen Radstand von 2,89 Metern. Beim Antrieb sollte sich das Modell ebenfalls an der Limousine orientieren. Letztere beschleunigt in Europa in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft je nach verbauter Batterie 456 bis 590 Kilometer pro Ladung gemäß WLTP-Norm.

Die ET5-Limousine bietet Nio hierzulande ab 49.900 Euro an, hinzu kommen 289 Euro pro Monat als Mietzahlung für die Batterie. Wer das Akkupaket besitzen möchte, muss 21.000 Euro zusätzlich bezahlen. Alternativ kann der ET5 auch via Abo angeschafft werden, für Privatkunden geht es hier bei 999 Euro pro Monat los. Der Shooting Brake dürfte wie am Markt üblich etwas mehr kosten. Wann genau die beiden Fahrzeuge in Deutschland starten, ist noch offen. Die Limousine soll aber schon bald an hiesige Kunden ausgeliefert werden.