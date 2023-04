Škoda kündigt sechs neue Elektroautos bis 2026 an

Škoda baut sein Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen bis 2026 auf sechs Modelle aus. Man wolle in vier Jahren ein vielseitiges Portfolio an Elektroautos haben, um jedem Kunden das passende Auto anbieten zu können, teilte die tschechische Marke mit. Die bereits erhältlichen Vollstromer Enyaq iV und Enyaq Coupé iV sollen 2025 eine umfangreiche Aufwertung erhalten.

Die Volkswagen-Tochter plant die Einführung von vier neu entwickelten Elektroautos. Den Arbeitstitel „Small“ trägt dabei ein Einstiegs-SUV, das „Compact“ wird ein Kompakt-SUV. Hinzu kommen ein „Combi“ und ein „Space“-Modell, die Serienversion des Konzepts Vision 7S. Bis 2027 will Škoda insgesamt 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren.

Das erste der neuen Elektroautos wird 2024 das „Compact“ sein, das offiziell den Namen Elroq tragen wird. Mit rund 4,5 Metern Länge und einer ähnlichen Kombination aus kompakten Abmessungen und „großzügigem, praktischem Interieur“ fungiert das Modell als Nachfolger des Karoq.

Das zukünftige E-Auto-Einstiegsmodell trägt den Arbeitstitel „Small“. Dabei handelt es sich um einen Kleinwagen mit einem Preis „um die 25.000 Euro“. Dieses Modell – gebaut in einem spanischen Werk der Volkswagen-Gruppe – soll 2025 eingeführt werden. Mit einer Länge um die 4,19 Meter bietet es laut Škoda ein ähnliches Gepäckraumvolumen wie der Scala.

Für das SUV Enyaq iV und dessen Derivat Enyaq Coupé iV kündigte Škoda für 2025 ein Update an. Dabei übernehmen sie die neue Designsprache „Modern Solid“, die der Hersteller erstmals mit der Studie Vision 7S gezeigt hat.

Der elektrische „Combi“ werde eine Schlüsselrolle unter den vier neuen Modellen einnehmen, heißt es weiter. Dieses voraussichtlich 4,70 Meter lange Fahrzeug komme als erstes rein elektrisches Kombimodell der Marke „und überträgt dabei die Stärken dieser überaus beliebten und erfolgreichen Škoda Karosserievariante ins elektrische Zeitalter“. Der elektrische „Combi“ soll 2026 starten.

Das größte elektrische Škoda-Modell wird das „Space“ sein – die Serienversion des Vision 7S. Es wird den Angaben nach rund 4,90 Meter lang sein und das Portfolio am oberen Ende abrunden.

„Mit sechs neuen batterieelektrischen Modellen in allen Segmenten bis 2026 bewegt sich Škoda Auto noch schneller in Richtung einer nachhaltigen, elektrischen, individuellen Mobilität“, so Škoda-Auto-Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer. „Zusammen mit unseren neuen und hocheffizienten konventionellen Verbrennungs- und Plug-inHybridmodellen bieten wir was Beste aus zwei Welten. Damit erfüllen wir in dieser Transformationsphase gleichermaßen die Wünsche unserer weltweiten Bestands- und Neukunden.“

Als weitere Säule neben einem beschleunigten Übergang zur Elektromobilität setze man auf die Stärkung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Fahrzeugproduktion und in den Lieferketten, so Škoda. Dazu gehöre die Verpflichtung der Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien, die Konzentration auf wiederverwertbare Materialien und das konsequente Recycling von Hochvoltbatterien aus Elektroautos.