Analyse: Tesla Model Y meistverkauftes Auto in Q1 2023

Kürzlich berichtete der Marktbeobachter Jato Dynamics nach Auswertung von 27 europäischen Märkten, dass das Tesla Model Y der am häufigsten zugelassene neue Pkw im ersten Quartal 2023 war. Nun schieben die Analysten nach, dass das mittelgroße SUV in diesem Zeitraum auch weltweit am gefragtesten war.

„Die Jato-Daten für 53 Märkte weltweit sowie Informationen für weitere Schlüsselmärkte und Schätzungen für andere Märkte zeigen, dass das Tesla Model Y im ersten Quartal dieses Jahres das meistverkaufte Auto der Welt war“, erklärte Jato-Analyst Felipe Munoz in einem Gastbeitrag für das Portal Motor1.

Damit hat sich bereits zum Teil die Prognose von Tesla-Chef Elon Musk bewahrheitet, nach der die zweite Massenmarkt-Baureihe der US-Marke in diesem Jahr die Spitze der Verkaufscharts übernehmen wird. Das wurde auch durch Preissenkungen erreicht, die der Elektroauto-Pionier in diesem Jahr in vielen Märkten realisiert hat. Im Fokus steht für Musk vorerst nicht mehr eine möglichst hohe Marge, sondern die Eroberung weiterer Marktanteile durch preislich attraktivere Angebote.

Die für das erste Quartal von Jato erhobenen Daten zeigen, dass das Model Y mit 267.200 verkauften Einheiten an der Spitze liegt. Das sei ein Anstieg von etwa 69 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, so die Analyse. Das Model Y habe sich in China, seinem Kernmarkt, in den Vereinigten Staaten und in Europa, wo es in Q1 das meistverkaufte Fahrzeug war, stark entwickelt.

Auf den ersten fünf Plätzen reihen sich hinter dem Elektroauto Model Y in der Rangliste der meistverkauften Pkw im ersten Quartal 2023 laut Jato nur Verbrenner ein – allesamt produziert vom weltgrößten Automobilhersteller Toyota: Corolla (256.400), Hilux (214.700), RAV4 (211.00), Camry (166.200).

In Europa ging der Erfolg des Model Y laut den Marktexperten auf Kosten der Mittelklasse-Limousine Model 3, die im ersten Quartal des Jahres einen Rückgang der Neuzulassungen verzeichnete. Der erste Tesla für den Volumenmarkt lag aber immer noch auf Platz zwei hinter dem SUV-Modell der Marke. Wie das Model 3 zuletzt weltweit abschnitt, spezifizierte Jato nicht.