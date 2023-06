Nio House in Düsseldorf eröffnet

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat in Düsseldorf das dritte „Nio House“ in Deutschland eröffnet. Es ist eingebettet im Einkaufsviertel zwischen der Königsallee, den Schadow-Arkaden und den Kö-Bögen. Der neue Standort gesellt sich zu den bereits eröffneten in Berlin und in Frankfurt am Main hinzu.

„Mit dem dritten Nio House in Deutschland schafft Nio einen neuen Ort der Begegnung für Kunst, Kultur, Musik und Austausch in der Rheinmetropole“, so das Unternehmen. „Inspiriert von der Innovationskraft der Stadt, dem nachhaltigen Ansatz sowie der vielfältigen Kreativszene im Bereich Design, repräsentiert das Nio House Düsseldorf die vielen Parallelen zwischen der Stadt und Nio.“

Das Nio House Düsseldorf erschließt sich auf rund 1100 Quadratmetern über drei Ebenen und zeichnet sich laut den Designern durch einen Mix aus natürlichen Baustoffen und modernen Elementen aus. In der Galerie werden die aktuellen Fahrzeuge der Marke ET7, ET5, EL7 sowie der Supersportwagen EP9 präsentiert.

„Das Forum, ein Ort des Ideenaustauschs und der Innovation, bietet Raum für Lernaktivitäten, Konferenzen und Vorträge“, heißt es. „Die buchbaren Meetingräume laden zum Arbeiten und Coworking in inspirierender Atmosphäre ein. Der offen gestaltete Living Room zum Verweilen und Entspannen, schließt nahtlos an den sogenannten Children’s Hub an, der Kindern eine lebendige und fröhliche Umgebung für kreative Aktivitäten und Betreuung bietet.“ Auf der gleichen Etage befindet sich ein Café auf einer Empore.

Die Öffnungszeiten des Nio House Düsseldorf erstrecken sich von Montag bis Samstag von jeweils 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr.