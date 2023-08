Elli senkt Ladestrompreise an Ionity-Säulen

Der europäische Anbieter von Energie- und Ladelösungen Elli senkt die Gebühren an den Schnellladepunkten von Ionity. Damit reagiere man auf regionale sowie Ladestations-Anbieter bezogene Preisanpassungen und gebe diese an die Kunden weiter, so die Volkswagen-Tochter in einer Mitteilung.

In den Elli-Tarifen „Drive Free“ und „Drive City“ kostet die Kilowattstunde (kWh) Strom in Deutschland nun 0,69 Euro statt bisher 0,79 Euro/kWh. In Frankreich fallen 0,59 Euro/kWh statt 0,69 Euro/kWh an. In Norwegen liegt die Kilowattstunde zukünftig bei 7,00 statt 9,00 Norwegischen Kronen.

Die Aktualisierung der Preise gilt ebenso für Neukunden der Konzernmarken Seat/Cupra, Škoda, Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge. Bestandskunden können einen Tarifwechsel vollziehen, um von den neuen Preisen zu profitieren.

Die Marke VW wird zum 1. September den Ionity-Preisvorteil des Tarifs „We Charge Plus“ auf das „Selected Partner Network“ erweitern, welches als Konzernneuheit zusätzlichen Ladekomfort anbieten werde, so der Autobauer. Aktuell sind Ionity, Aral Pulse in Deutschland, Audis „Charging Hubs“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Ewiva in Italien Teil des Selected Partner Networks.

Ebenfalls ab 1. September wird die Tariflaufzeit bei „We Charge“ auf einen Monat für Neuverträge verkürzt. Damit komme man dem vielfach geäußerten Kundenwunsch nach kürzeren Laufzeiten nach, heißt es.

„Elli setzt auch weiterhin auf Preisstabilität und Preisverlässlichkeit, berücksichtigt dabei auch zunehmend regionale Marktunterschiede in Bezug auf die Elektromobilität und schafft damit mehr Transparenz für die Kundinnen und Kunden“, so das Unternehmen abschließend.

Ionity wurde 2017 von BMW, Mercedes und den Volkswagen-Marken Audi und Porsche sowie Ford ins Leben gerufen, mittlerweile sind auch Hyundai und Kia an Bord. Die Schnellladesäulen des Anbieters stehen vor allem entlang der Autobahnen. Ionity ist einer der hochpreisigsten Anbieter von mobilem Ladestrom, bietet Energie ab August aber in Deutschland für 69 statt zuvor 79 Cent pro kWh an. Noch günstiger wird es weiter, wenn man ein monatliches Abo für 11,99 Euro bucht (49 Cent/kWh).