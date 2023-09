BYD will bis zu 10 Prozent Marktanteil bei Elektroautos

Der chinesische Elektroautobauer BYD setzt sich ehrgeizige Ziele in Sachen Marktanteil in Deutschland. Der Chef des deutschen BYD-Importeurs Hedin Electric Mobility, Lars Pauly, nannte im Gespräch mit der Zeitschrift Auto Motor und Sport konkrete Zahlen.

„Wir sind uns sicher, dass BYD auch in Europa und vor allem in Deutschland ein sehr starker Player werden wird. Und deshalb nehmen wir uns auch fünf bis zehn Prozent Marktanteil im E-Auto-Markt als mittelfristiges Ziel vor, ohne dass wir uns da auf eine Jahreszahl festnageln lassen“, so Pauly. Deutschland sei „ein sehr umkämpfter Markt“.

Aktuell baut Pauly ein Vertriebsnetz auf, in dem auch Händler der Marken BMW, Mercedes und VW Modelle von BYD anbieten. „Wir haben Deutschland in acht Regionen aufgeteilt. Sieben Regionen davon haben wir an große Händler vergeben. Das achte Gebiet, den Großraum Stuttgart, werden wir als Hedin-Gruppe selbst übernehmen.“

„Insgesamt haben wir im Moment 14 Verkaufsstandorte, das ist natürlich noch nicht flächendeckend, bis Ende des Jahres werden es 30 sein, mittelfristig planen wir mit 50“, erklärte Pauly. Es werde „reine Verkaufsbetriebe, klassische Autohäuser mit angeschlossener Werkstatt, aber sicherlich auch reine Werkstätten geben.“

Sich nur auf Online-Verkäufe zu verlassen, wie das andere chinesische Hersteller tun, hält Pauly nicht für sinnvoll. Eine neue Marke müsse Vertrauen aufbauen. „Da glauben wir, dass es für einen Kunden in Deutschland wichtig ist, das Produkt anfassen zu können, die Menschen zu kennen, die da dahinterstehen – im Verkauf und im Service. Und das können die Händler, die wir da ausgewählt haben, am besten.“

BYD hat kürzlich technische Daten und Preise der neu nach Europa kommenden Modelle Seal und Dolphin bekannt gegeben. Die Mittelklasselimousine und der Kompaktwagen ergänzen das bisher aus der Obeklasselimousine Han EV, dem SUV Tang EV und dem Kompakt-SUV Atto 3 bestehende Angebot in Deutschland.

„Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Erschließung neuer Märkte in Europa gemacht“, so Michael Shu, Managing Director bei BYD Europe, im Rahmen der Messe IAA Mobility in München. „Obgleich wir unsere Marke erst vor zwölf Monaten in Europa eingeführt haben, konnten wir in weniger als einem Jahr in 15 europäischen Ländern eine Präsenz für unsere Marke schaffen und über 140 Geschäfte eröffnen. Wir kooperieren mit den besten Handelspartnern, um ein Netzwerk zu schaffen, das einen erstklassigen Kundenservice und ein erstklassiges Einkaufserlebnis bietet. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau dieses Netzes und die Möglichkeit, mehr Verbrauchern die Vorteile und fortschrittlichen Technologien der BYD-Elektroautos zugänglich zu machen.“