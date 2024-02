BMW stellt neuen 5er Touring vor, auch als Elektroauto erhältlich

BMW stellt den neuen 5er Touring vor. Die jüngste Generation der Limousine wird bereits an Kunden ausgeliefert, der Kombi soll im Mai in Deutschland starten. Die flexible Antriebsarchitektur ermöglicht die Produktion von Modellvarianten mit Benzin- und Dieselmotoren, Plug-in-Hybrid-Systemen und rein elektrischem Antrieb auf einer gemeinsamen Fertigungslinie im BMW-Werk Dingolfing.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der 5er Touring in der Länge um 97 Millimeter auf 5060 Millimeter, in der Breite um 32 Millimeter auf 1900 Millimeter und in der Höhe um 17 Millimeter auf 1515 Millimeter gewachsen. Mit einem um 20 Millimeter auf 2995 Millimeter gesteigerten Wert verfügt der Kombi über den größten Radstand im Wettbewerbsumfeld.

Der neue 5er Touring bietet laut dem Hersteller ein erweitertes Platzangebot und insbesondere im Fond ein spürbares Plus an Bein-, Schulter- und Ellenbogenfreiheit sowie einen optimierten Akustikkomfort. Eine verbreiterte Gepäckraumöffnung ermögliche in Kombination mit der tiefen Ladekante ein komfortables Verstauen großer Gepäckstücke.

Unabhängig von ihrer Antriebstechnik verfügen alle Varianten des neuen 5er Touring über ein Gepäckraumvolumen, das sich von 570 auf bis zu 1700 Liter erweitern lässt. Neben der automatischen Heckklappenbetätigung gehört die Fernentriegelung der im Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbaren Fondsitzlehne vom Kofferraum aus zur Serienausstattung. Staufächer unter dem Laderaumboden bieten Platz für das Gepäckraumtrennnetz, die Kofferraumabdeckung und das Ladekabel der vollelektrischen und der Plug-in-Hybrid-Modelle.

Zwei E-Auto-Varianten

Der neue i5 Touring mit reinem Batterieantrieb wird in zwei Varianten angeboten. Im i5 M60 xDrive Touring (Verbrauch: 20,8 – 18,3 kWh/100 km) bilden zwei „hochintegrierte“ Antriebseinheiten an der Vorder- und an der Hinterachse gemeinsam einen bis zu 442 kW/601 PS starken elektrischen Allradantrieb. Das Systemdrehmoment beträgt bis zu 820 Nm bei Aktivierung der M Launch Control oder M Sport Boost Funktion. So spurtet das Topmodell in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, sein Höchsttempo wird elektronisch auf 230 km/h begrenzt.

Die an der Hinterachse angeordnete E-Maschine des i5 eDrive40 Touring (Verbrauch: 19,3 – 16,5 kWh/100 km) erzeugt eine Höchstleistung von 250 kW/340 PS sowie ein maximales Drehmoment von bis zu 430 Nm mit Sport Boost beziehungsweise Launch Control Funktion. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h absolviert diese Ausführung in 6,1 Sekunden.

In beiden Modellen stellt die im Unterboden angeordnete Hochvoltbatterie einen nutzbaren Energiegehalt von 81,2 kWh zur Verfügung. „Neben den effizienten E-Maschinen tragen die adaptive Rekuperation sowie Wärmepumpen-Technologie für Heizung und Kühlung von Innenraum, Antrieb und Hochvoltbatterie zur Langstreckentauglichkeit des BMW i5 Touring bei“, werben die Bayern. Die im WLTP-Testverfahren ermittelte Reichweite beträgt 445 bis 506 Kilometer für den i5 M60 xDrive Touring beziehungsweise 483 bis 560 Kilometer für den i5 eDrive40 Touring.

Das Aufladen der Batterie mit Wechselstrom (AC) kann serienmäßig mit einer Leistung von bis zu 11 kW und optional mit bis zu 22 kW erfolgen. Gleichstrom (DC) kann mit einer Leistung von bis zu 205 kW geladen werden. Ein vorausschauendes Wärmemanagement für die Hochvoltbatterie optimiert die Effizienz bei der Nutzung von Schnellladestationen.

„Sportlichkeit und Reisekomfort in idealer Balance“

BMW verspricht auch für den 5er Touring Fahrfreude, dies beruhe auf einer „idealen Balance zwischen Sportlichkeit und Reisekomfort“. Mit seinem langen Radstand, den großen Spurweiten, einer im Verhältnis 50 : 50 ausgewogenen Achslastverteilung, intelligentem Leichtbau sowie einer optimierten Steifigkeit der Karosserie und Fahrwerksanbindung biete er dafür optimale Voraussetzungen.

Die weiterentwickelte Fahrwerkstechnik umfasst serienmäßig eine Sportlenkung, die aktornahe Radschlupfbegrenzung und die jüngste Ausführung des integrierten Bremssystems. Der i5 Touring und die Plug-in-Hybrid-Modelle verfügen außerdem über eine Hinterachs-Luftfederung einschließlich automatischer Niveauregulierung.

Optional sind ein M Sportfahrwerk, eine M Sportbremsanlage und das Adaptive Fahrwerk Professional (serienmäßig im i5 M60 xDrive Touring) mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern, Integral-Aktivlenkung und neuem Querdynamikmanagement erhältlich. Für das Topmodell steht außerdem das Adaptive M Fahrwerk Professional mit aktiver Wankstabilisierung und Aktive Roll Comfort zur Auswahl.