Audi stellt Q6 e-tron und SQ6 e-tron vor

Audi stellt den Q6 e-tron vor, sein erstes Serienmodell auf der gemeinsam mit Volkswagen-Konzernschwester Porsche entwickelten Premium Platform Electric (PPE). Mit der neuen Baureihe kommt E-Mobilität erstmals aus dem Werk Ingolstadt. Der mit 4.771 Millimetern Länge in der Mittelklasse angesiedelte Q6 e-tron und der sportlicher ausgelegte SQ6 e-tron sind von März 2024 an zu Preisen ab 74.700 und 93.800 Euro bestellbar und sollen im dritten Quartal 2024 an die Kunden ausgeliefert werden.

„Leistungsstarke, kompakte und hocheffiziente Elektromotoren, eine neu entwickelte Lithium-Ionen-Batterie aus zwölf Modulen und 180 prismatischen Zellen mit einer Gesamtbruttokapazität von 100 kWh (94,9 kWh netto) sorgen für eine Reichweite von bis zu 625 Kilometern“, wirbt der Hersteller. Der neue Q6 e-tron sorge für eine Audi-typische sportliche Performance mit einer Systemleistung von 285 kW (388 PS) und der SQ6 e-tron mit einer Systemleistung inklusive Zusatzfunktion von 380 kW (517 PS).

Von 0 bis 100 km/h beschleunigt der Q6 e-tron quattro in 5,9 Sekunden, der SQ6 e-tron benötigt dafür inklusive Zusatzfunktion 4,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 beziehungsweise 230 km/h. Der Stromverbrauch wird mit 19,4–17,0 beziehungsweise 18,4–17,5 kWh/100 km angegeben.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Audi verspricht eine präzise abgestimmte Fahrdynamik sowie „überlegene und gut beherrschbare“ Beschleunigung und Verzögerung in allen Fahrsituationen. Der Antrieb sei heckbetont abgestimmt, die Allradverteilung sehr variabel. Die unterschiedliche Dimensionierung der E-Maschinen an Hinter- und Vorderachse ermögliche auch bei Volllast eine hecklastige Momentenverteilung. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen zwei Modelle mit Heckantrieb folgen. Während eines davon laut Audi auf Effizienz und Reichweite ausgelegt sein wird, markiere das andere den Einstieg in die Q6-e-tron-Baureihe.

Mit der 800-Volt-Technik und einer serienmäßigen maximalen Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von 270 kW kann der Q6 e-tron an einer entsprechenden Ladesäule in zehn Minuten bis zu 255 Kilometer Reichweite nachladen. In rund 21 Minuten steigt der Ladestand von 10 auf 80 Prozent. Wenn eine Ladesäule mit 400-Volt-Technik arbeitet, ist erstmals bei Audi das sogenannte Bankladen möglich: Dabei wird die 800-Volt-Batterie automatisch in zwei Batterien mit gleicher Spannung geteilt, die sich dann parallel mit bis zu 135 kW aufladen lassen. Beide Batteriehälften werden je nach Ladezustand zuerst angeglichen und dann gemeinsam geladen. An haushaltsüblichen Wallboxen ist ein Wechselstrom-Laden (AC) mit bis zu 11 kW möglich.

Im Inneren verspricht Audi beim Q6 e-tron eine auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtete Umgebung. „So platziert der dreidimensionale und kontrastreiche Aufbau des Interieurs bewusst Elemente im Vorder- oder Hintergrund und kreiert dadurch eine Raumarchitektur, die gestalterisch und ergonomisch auf die Insassen zugeschnitten ist“, heißt es. Dank der für Elektroautos konzipierten PPE weise das Fahrzeug ein großzügiges Raumgefühl und Platzangebot sowie eine hohe Alltagstauglichkeit auf. Der Kofferraum bietet dabei 526 Liter Stauraum. Wird die hintere Sitzbank umgelegt, wächst der Stauraum auf bis zu 1.529 Liter. Die Rücksitze lassen sich getrennt umklappen (40:20:40). Hinzu kommen weitere 64 Liter im „Frunk“ (Front Trunk) unter der Fronthaube.

Die Q6-e-tron-Baureihe erhält auf Basis einer neuen Elektronikarchitektur ein vollvernetztes digitales Interieur. Die sogenannte Digital Stage prägt mit Audis MMI-Panoramadisplay und dem MMI-Beifahrerdisplay maßgeblich den Innenraum. Das schlanke, frei stehende MMI-Panoramadisplay besteht aus dem 11,9 Zoll großen „Audi Virtual Cockpit“ und dem 14,5 Zoll großen MMI-Touchdisplay. Der Fahrergreifraum ist als Kurve gestaltet und das Display mit seiner gebogenen Form auf die fahrende Person ausgerichtet.

Hinzu kommt ein 10,9 Zoll großes MMI-Beifahrerdisplay mit „Active Privacy Mode“, der verhindert, dass Fahrer während der Fahrt abgelenkt werden. Ein optionales Augmented-Reality-Head-up-Display reflektiert eine große geneigte Bildebene über die Windschutzscheibe zur fahrenden Person und zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Verkehrszeichen, Assistenz- und Navigationssymbole.

Mithilfe des selbstständig lernenden Sprachassistenten „Audi Assistant“ lassen sich diverse Fahrzeugfunktionen steuern. Das neue Infotainmentsystem nutzt erstmals Android Automotive OS als Betriebssystem. Inhalte werden mittels „Over-the-Air“-Updates aktualisiert. Apps wie Youtube sind über den Store für Drittanbieter-Apps verfügbar, der in das MMI eingebunden ist und kein Smartphone für die Nutzung voraussetzt.