ADAC-Präsident: „Die große Elektro-Euphorie ist weg“

ADAC-Präsident Christian Reinicke hat im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf Elektroautos bemängelt, dass die Politik kein „klares, konkretes Ziel und ein positives Zukunftsbild“ vorgebe. Aber auch die deutschen Hersteller müssten ihren Teil tun.

Nur den Eindruck zu erzeugen: „Wir legen jetzt einfach mal den Schalter um, und alle fahren bis 2030 elektrisch“ – das reiche nicht und es überzeuge vor allem nicht, so Reinicke. Die Menschen führen ihr Auto zehn Jahre oder länger. „Wie soll da in wenigen Jahren ein Drittel der Fahrzeugflotte auf elektrisch umgestellt werden? So wie es aussieht, werden wir die geplanten 15 Millionen E-Autos bis 2030 nicht schaffen.“ Ohnehin kaufe nur ein geringer Teil der Menschen ein Neufahrzeug.

Darauf angesprochen, ob die „E-Auto-Euphorie“ verflogen sei, meinte der ADAC-Chef. „Ja, die große Elektro-Euphorie ist weg. Wir müssen uns endlich sachlich mit dem Thema befassen.“ Die Tatsachen lägen auf dem Tisch, das Problem sei die Umsetzung – „und das geht die gesamte Gesellschaft an“. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, gebe es keine Alternative zum möglichst breiten Umstieg auf Elektromobilität. „Das ist einfach Tatsache.“

Es gebe auch andere technologische Lösungen, die einen Beitrag gegen klimaschädliches CO₂ leisten können. „Aber wir werden in den nächsten Jahren keine E-Fuels in ausreichenden Mengen haben. Das gilt für andere Kraftstoffe ganz genauso“, sagte Reinicke. „Die Reise muss also in Richtung E-Fahrzeuge gehen, denn sie sind vom Wirkungsgrad her deutlich besser als Verbrenner.“ Der ADAC tue seinen Teil für die Verbreitung der E-Mobilität. So informiere der Club umfangreich und teste, um die Mitglieder bestmöglich zu beraten.

„Wir müssen das Thema jetzt schnell in den Griff bekommen“

Je schneller die Umstellung auf E-Mobilität gelinge, desto geringer sei das Risiko, dass das Autofahren eingeschränkt oder noch teurer wird, erklärte Reinicke. „Wir müssen das Thema jetzt schnell in den Griff bekommen.“ Der ADAC-Präsident kritisierte, dass die Politik die Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ Ende 2023 abrupt beendet hat. „Wenn Politik so handelt, verunsichert sie die Menschen.“ Die Förderung sei auch ein Signal im Sinne eines klaren Bekenntnisses der Politik zur Elektromobilität gewesen.

Von der Politik forderte Reinicke, dass die Kommunikation besser werde, es müsse „klare, gerne auch ambitionierte Ziele“ geben. Die Antriebswende werde nicht gut genug erklärt. Die Menschen wollten wissen, was der Umstieg für sie bedeutet und wie er funktionieren kann. Der Strompreis sei „viel zu hoch“, in Kommunen gebe es häufig Wettbewerbsprobleme, weil Stadtwerke die besten Plätze für Ladeflächen besetzen und andere, oft günstigere Anbieter so ausbooten. In den ländlichen Gebieten sehe es oft bei der Ladeinfrastruktur noch schlecht aus.

Und in der Bundesregierung seien zu viele Ministerien zuständig. Der Verkehrsminister sage etwas anderes als die Umweltministerin, der Finanz- und der Wirtschaftsminister würden auch mitreden. Es gebe große Abstimmungsdefizite in der Ampel, „um es vorsichtig zu formulieren“, sagte Reinicke. Es wäre hilfreich, wenn der Kanzler das Thema priorisieren würde. Elektromobilität müsse eine Gemeinschaftsaufgabe der vier Ministerien sein.

Mehr Förderung durch den Staat hält Reinicke nicht für nötig – er ist davon überzeugt, dass der Markt das regeln kann. Die E-Auto-Prämie sei gut für den Anschub gewesen, aber jetzt brauche man sie nicht mehr. Es werde bald auch „relativ günstige Gebrauchtwagen“ geben. Die hätten nicht die große Reichweite wie Neufahrzeuge, ermöglichten aber allein vom Preis her breiteren Schichten den Einstieg in die E-Mobilität.

Das Angebot der deutschen Hersteller an Elektroautos ist derzeit nicht das richtige, findet Reinicke. „Ich fürchte, ihre E-Autos sind zu groß und zu teuer.“ Es brauche kleine und bezahlbare E-Autos, gerade für die Städte. Die kämen vermehrt aus China, und sie würden technisch und von der Sicherheit her zunehmend besser.