Milence tritt mit zwei neuen Lkw-Ladeparks in den deutschen Markt ein

Milence, das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group, tritt mit zwei im Bau befindlichen Ladeparks in den deutschen Markt ein. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Die zwei Standorte, die nördlich und südlich von Leipzig liegen, werden Berlin mit Süddeutschland verbinden.

„Beide Bauprojekte unterstreichen das Engagement von Milence für eine Zukunft des Straßengüterverkehrs ohne CO2-Emissionen“, heißt es in einer Mitteilung.

Der erste Ladepark befindet sich am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen, einem wichtigen Standort im Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, der die beiden großen Autobahnen A4 und A9 verbindet. Im Hinblick auf die Positionierung liegt der Standort strategisch günstig an der A4 zwischen Polen und Frankfurt am Main. Der Ladepark soll im September 2024 in Betrieb gehen und allen elektrischen Lkw unabhängig der Marke das Laden ihrer Batterien ermöglichen.

In Vockerode in Sachsen-Anhalt entsteht der zweite Ladepark, der im Juli 2024 eröffnet werden soll. Er liegt an der A9 zwischen Berlin und Leipzig. „Die Lage neben einem neuen, sicheren Lkw-Parkplatz ermöglicht es Fahrerinnen und Fahrern, von den besten Annehmlichkeiten zu profitieren“, heißt es.

Jeder Ladepark wird stufenweise errichtet: Phase 1 beginnt mit vier Ladepunkten, die über CCS-Ladegeräte (Combined Charging System) verfügen, die jeweils bis zu 400 kW Leistung liefern. Die Erweiterung in Phase 2 bringt zusätzliche Ladepunkte und die Integration der MCS-Technologie (Megawatt Charging System), sobald sie verfügbar ist.

„Das Ziel besteht darin, das Laden weiter zu beschleunigen und noch zuverlässiger zu machen“, so Milence. „Beide Ladeparks bieten nach ihrer Fertigstellung eine Reihe von Annehmlichkeiten, die das Ruhe- und Ladeerlebnis von Fahrerinnen und Fahrern verbessern. Diese werden nicht von Milence selbst betrieben.“

„Deutschland ist ein wichtiges Land für den Straßengüterverkehr in Europa. Daher kommt es darauf an, für die richtige Ladeinfrastruktur zu sorgen und damit die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs zu beschleunigen. Milence ist stolz darauf, mit zwei Ladeparks, die bald die Elektromobilität im Skandinavien-Mittelmeer-Korridor fördern, zu dieser Entwicklung beizutragen“, sagt Anja van Niersen, CEO von Milence. „Der Bau unserer Ladeparks am Hermsdorfer Kreuz und in Vockerode ist ein entscheidender Schritt in unserem Engagement, die Elektromobilität entlang der großen Verkehrsachsen Deutschlands voranzubringen und ein zuverlässiges und offenes Ladenetz für schwere Nutzfahrzeuge bereitzustellen.“