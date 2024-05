Skoda-Elektroauto Elroq als Erlkönig abgelichtet

Skoda bietet aktuell die Elektroauto-Baureihe Enyaq als SUV sowie SUV-Coupé an. In diesem Jahr will die Marke ein darunter positioniertes, kompaktes Batterie-SUV vorstellen – den Elroq. Von ihm gibt es nun aktuelle Erlkönigbilder.

Mit rund 4,5 Metern Länge und einer ähnlichen Kombination aus kompakten Abmessungen und „großzügigem, praktischem Interieur“ fungiere der Elroq als Nachfolger des Karoq, kündigte der Hersteller vor einem Jahr an. Er ist damit rund 15 Zentimer kürzer als der Enyaq und in etwa so groß wie der fossil betriebene Karoq, der seit 2017 angeboten wird.

Die Bilder des Prototyps zeigen eine ähnliche Silhouette, wie sie Skoda im letzten Jahr als Vorschau auf sein neues Elektroauto Skoda gezeigt hatte (Artikelbild). Die Karosserie sieht ähnlich aus wie die des aktuellen Karoq. Unterscheiden dürfte das neue Elektroauto vom Verbrenner eine ähnliche Designsprache wie beim Enyaq, insbesondere ein nur angedeuteter Kühlergrill vorne. Das Heck des Erlkönigs scheint dem des Karoq aber deutlich zu ähneln.

Zur Technik der zweiten vollelektrischen Baureihe von Skoda gibt es noch keine offiziellen Informationen. Feststeht aber, dass das Modell den Elektroauto-Baukasten MEB der Konzernmutter Volkswagen nutzen wird, auf dem bereits der Enyaq fährt. Preislich dürfte der Elroq aufgrund des kostspieligeren Batterienatriebs über dem Karoq liegen, den es derzeit ab knapp 33.000 Euro gibt, aber unter dem Enyaq (ab etwa 49.000 Euro).

Bis 2026 will Skoda sechs neue elektrische Modelle bringen. Dazu gehört das im nächsten Jahr startende Modell „Small“, das kürzlich als Studie unter dem Namen Epiq vorgestellt wurde. 2026 folgt ein siebensitziges SUV, das als Studie Vision 7S hieß. Darüber hinaus wurden ein elektrischer Kombi und eine umfassende Aufwertung des Enyaq und Enyaq Coupé angekündigt.

„Mit sechs neuen batterieelektrischen Modellen in allen Segmenten bis 2026 bewegt sich Škoda Auto noch schneller in Richtung einer nachhaltigen, elektrischen, individuellen Mobilität“, so Škoda-Auto-Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer im letzten Jahr. „Zusammen mit unseren neuen und hocheffizienten konventionellen Verbrennungs- und Plug-in-Hybridmodellen bieten wir was Beste aus zwei Welten. Damit erfüllen wir in dieser Transformationsphase gleichermaßen die Wünsche unserer weltweiten Bestands- und Neukunden.“