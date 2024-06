„Europe Speed“: VW will bei Elektro-Hochlauf Tempo machen

Der Volkswagen-Konzern will trotz der aktuell schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos bei der E-Mobilität weiter Tempo machen. „Wir sehen in der Elektro-Mobilität die Zukunft der Automobilindustrie“, sagte Konzernchef Oliver Blume bei der Online-Hauptversammlung in Wolfsburg.

Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge wolle man das Tempo erhöhen. So will Europas größter Autohersteller innerhalb von drei Jahren ein neues Einsteiger-Elektroauto für rund 20.000 Euro auf die Straße bringen. Damit werde man zeigen: „Volkswagen ist in der Lage, schnell zu entwickeln. Effizient und effektiv – mit Europe Speed“, so der CEO. Bisher dauerte die Entwicklung neuer Modelle bei VW meist fünf Jahre.

Blume muss den Konzern fit für die Zukunft machen und auf die Zeit nach Verbrennerautos vorbereiten, mit denen die Wolfsburger bisher noch das meiste Geld verdienen. Von der Politik forderte er mehr Unterstützung für den Elektro-Kurs: „Wichtig ist, dass der Hochlauf der E-Mobilität von allen Seiten unterstützt wird. Auch seitens der Politik bedarf es einer klaren Haltung.“ Die Hersteller bräuchten jetzt vor allem Planungssicherheit.

„Der 20.000-Euro-VW wird bei attraktivem Preis Maßstäbe in Sachen Design, Qualität, Ausstattung und Technologie setzen“, sagte Blume zu dem kürzlich bestätigten neuen E-Modell mit dem Arbeitstitel ID.1. Bauen will es VW in Europa – wo genau, ist noch offen. Deutschland kommt laut Blume aber nicht Betracht. Bereits den für 2026 geplanten elektrischen Kleinwagen ID. 2all für unter 25.000 Euro hatte VW aus Kostengründen an die Konzerntochter Seat nach Spanien vergeben.

VWs 20.000-Euro-Elektroauto soll 2027 seine Weltpremiere feiern. Kürzlich wurde ein erstes Teaserbild veröffentlicht. Die Markengruppe Core werde preiswerte Elektrofahrzeuge „aus Europa, für Europa“ auf die Straße bringen, kündigte das Unternehmen an. Zur Markengruppe Core des Konzerns gehören die Anbieter VW, Škoda, Sest/Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Die Berichten zufolge weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit Renault über eine Kooperation bei kleinen Vollstromern ist mittlerweile vom Tisch.