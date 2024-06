Bosch investiert in zwei Batterie-Recycling-Start-ups

Bosch Ventures, die Corporate-Venture-Capital-Einheit der Bosch Gruppe, hat zwei große Investitionen in das Batterierecycling verkündet. „In unserer elektrifizierten Welt tragen wir mit dem Recycling von Batterien wesentlich zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei“, sagt Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Bosch Ventures. „Mit unseren Investitionen können wir Cylib und Li Industries helfen, ihre Produktion zu skalieren.“

Das 2022 gegründete deutsche Unternehmen Cylib bietet eine eigenen Angaben nach marktführende Technologie für das ganzheitliche Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Es könne bereits eine erfolgreiche Pilotlinie und abgeschlossene Projekte mit großen Autobauern sowie Batterieherstellern vorweisen, erklärt Bosch. Kennzeichnend für das Verfahren von Cylib sei eine effiziente, ressourcen- und klimaschonende Verwertung von Rohstoffen wie Lithium, Graphit, Nickel, Kobalt und Mangan aus Batteriepacks, Schwarzmasse oder Produktionsabfällen.

Lilian Schwich, CEO von Cylib: „Mit dieser Finanzierungsrunde werden wir die nächste Wachstumsphase einleiten, bestehende Kooperationen vertiefen und unser Next-Gen Batterierecycling industriell skalieren.“ Bosch Ventures beteiligte sich an der überzeichneten Runde und begleite Cylib auf seinem Weg hin zum führenden Batterierecycler in Europa, heißt es. Wie hoch die Investition des Autozulieferers ausfällt, ist nicht bekannt.

Die Investition in Cylib kommt wenige Tage nach der von Bosch Ventures angeführten Investitionsrunde in das US-amerikanische Direktrecycling-Unternehmen Li Industries in Höhe von 36 Millionen US Dollar.

Li Industries wolle sich mit innovativen, skalierbaren Lösungen den großen Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft von Lithium-Ionen-Batterien stellen, so Bosch. „Li Industries ist das erste und einzige Unternehmen in den USA, das mit seiner einzigartigen Direct E2ETM-Recyclingtechnologie Batterien mit niedrigem oder gar keinem Kobaltgehalt, zum Beispiel Lithium-Eisen-Phosphat (LFP), in großem Maßstab wirtschaftlich und nachhaltig recyceln kann“, sagt Ramesohl.

Bosch Ventures führt die 36 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde der Serie B gemeinsam mit Khosla Ventures und LG Tech Ventures an. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch eine so starke Gruppe von Investoren“, so Zheng Li, Mitbegründer und CEO von Li Industries.

„Unsere Investitionen in innovative Start-ups für das Batterierecycling verdeutlichen unser Engagement für bahnbrechende Technologien, die nicht nur ein erhebliches Marktwachstum versprechen, sondern auch Lösungen für eine der drängendsten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit bieten“, so Ramesohl. „Wir freuen uns, dass wir in dieser wichtigen Branche ganz vorne mit dabei sind, und sind stolz darauf, dabei mehrere Unternehmen aus verschiedenen Regionen unterstützen und zusammenbringen zu können.“