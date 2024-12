Jaguar-Konzept gibt Ausblick auf Luxus-Elektroauto-Zukunft

Jaguar gibt mit einem als Design‑Vision‑Konzept bezeichneten Entwurf einen Ausblick auf seine Zukunft als Anbieter rein elektrischer Luxusfahrzeuge. Der Type 00 (ausgesprochen: Type Zero Zero) verkörpere die kreative Philosophie „des opulenten Modernismus kurz nach dem Debüt der neuen Markenidentität“, heißt es.

So wie zwei Exemplare des E‑Type bei seiner Premiere auf dem Genfer Automobilsalon 1961 dabei waren, werden bei der Enthüllung des Type 00 zwei unterschiedliche Interpretationen der neuen Design‑Vision von Jaguar präsentiert. Ein Exemplar in Satin Rhodon Rose – in Anlehnung an die Pastellfarben der ikonischen Art‑Déco‑Architektur der Stadt „Miami Pink“ genannt – ist vom charakteristischen Rosa inspiriert, das Messing im Laufe der Zeit annimmt. Daneben gibt es ein weiteres Modell in der Farbe Inception Silver Blue. Der „London Blue“ getaufte Farbton ist vom Opalescent Silver Blue der 1960er-Jahre inspiriert und verweist auf die britischen Wurzeln von Jaguar.

Das Konzept gibt einen Vorgeschmack auf das, was von Jaguar künftig zu erwarten ist. „Denn die Marke besinnt sich auf die ursprüngliche ‚Copy Nothing’‑Ethos ihres Gründers Sir William Lyons“; heißt es. Man will als einzigartig sein und nicht beliebig. „Die Magie von Jaguar liegt mir sehr am Herzen – eine einzigartige britische Luxusmarke, die in ihrem Erbe, ihrer Kunstfertigkeit und ihrer emotionalen Anziehungskraft unübertroffen ist. Das ist Jaguar, wie wir es wieder aufleben lassen. Wir werden das gleiche Gefühl der Ehrfurcht erzeugen, welches die ikonischen Modelle wie der E‑Type umgab“, sagt der CEO von Jaguar Land Rover (JLR) Adrian Mardell.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Das Design des Type 00 widersetzt sich den Konventionen von Elektroautos – mit einer langen Motorhaube, einer geschwungenen Dachlinie, 23‑Zoll‑Leichtmetallrädern, einem Fließheckprofil und einem vom Bootsbau inspirierten Heckabschluss. Er zeigt eine markante Silhouette mit modernistischen Oberflächen. Dieses Design werde ermöglicht von der Plattform Jaguar Electrical Architecture (JEA), erklären die Entwickler. Die Architektur garantiere den Kunden „ein faszinierendes Fahrerlebnis, ein überzeugendes Handling und beispielhaften Fahrkomfort“.

Die neue kreative Philosophie von Jaguar basiert laut dem Unternehmen künftig auf drei grundlegenden Merkmalen: opulent, modernistisch und „fesselnd“. Der Type 00 sei der Auftakt einer neuen Generation von Modellen, die den Geist und die Essenz der Marke „in ihrer besten Form“ wieder aufleben lassen wird. Man wolle mit Design und neuesten Technologien im E-Auto-Markt herausstechen.

Das erste Jaguar-Serienmodell der neuen Generation wird den Angaben nach ein viertüriger GT sein, der Ende 2025 vorgestellt wird. Mit einer Batterieladung soll er bis zu 770 Kilometer nach WLTP-Norm zurücklegen können und an der Schnellladesäule in 15 Minuten bis zu 321 Kilometer an Reichweite hinzugewinnen.

Seine neuen Produktion wird Jaguar weltweit in einer ausgewählten Anzahl von „Brand Stores“ zeigen. Dazu das Unternehmen: „Diese eindrucksvollen Orte werden einen Einblick in die Welt von Jaguar geben, indem sie die Umgebung und die lokale Kultur einbeziehen, sie werden ergänzt durch ein größeres globales Netzwerk von luxuriösen Showrooms.“ Der erste neue Brand Store wird im Herzen des Pariser Luxusmodeviertels eröffnen, im „Goldenen Dreieck“ im 8. Arrondissement.

Seine bisherige Modellpalette bestehend aus SUV, Limousinen und Sportwagen mit Verbrenner sowie teilweise Plug-in-Hybridantrieben und dem vollelektrischen Crossover I-Pace stellt Jaguar komplett ein. Sie soll durch den angekündigten GT sowie eine große Limousine und ein großes SUV ersetzt werden. Das Geld für die Transformation der britischen Marke stellt der langjährige Mutterkonzern Tata Motors aus Indien bereit.