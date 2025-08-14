Plug-in-Verkäufe weltweit bis Juli 2025: +27  Prozent gegenüber Vorjahr

Im Juli 2025 wurden weltweit 1,6 Millionen Elektrofahrzeuge (E-Autos und Plug-in-Hybride/EV) verkauft, wie das Analyseunternehmen Rho Motion berichtet. Das entspricht einem Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, jedoch einem Rückgang von 9 Prozent gegenüber Mai 2025. In den ersten sieben Monaten des Jahres beliefen sich die globalen EV-Verkäufe auf 10,7 Millionen Einheiten – ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

China bleibt der weltweit größte Markt für EV mit 6,5 Millionen verkauften Einheiten bis Juli, was einer Steigerung von 29 Prozent entspricht. Trotz eines Absatzrückgangs von 13 Prozent gegenüber Juni hält das Land eine stabile Marktdurchdringung von über 50 Prozent. Vor allem vollelektrische Fahrzeuge (BEVs) treiben das Wachstum voran, mit einem Zuwachs von 40 Prozent seit Jahresbeginn, während Plug-in-Hybride (PHEVs) nur um 14 Prozent zulegten und im Juli sogar rückläufig waren.

In Europa stiegen die EV-Verkäufe um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (BEV: +30 %, PHEV: +32 %) auf 2,3 Millionen. Deutschland und Großbritannien führen mit einem Wachstum von 43 beziehungsweise 32 Prozent. Frankreich hingegen bleibt trotz eines 9-prozentigen Plus im Juli insgesamt 11 Prozent im Minus. Italien verzeichnet im bisherigen Jahresverlauf mit rund 40 Prozent Zuwachs starke Dynamik. Der EV-Marktanteil liegt dort nun bei 11 Prozent, verglichen mit 27 Prozent in Deutschland und über 30 Prozent im Vereinigten Königreich.

In Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) fällt das Wachstum des Absatzes auf 1 Million EV mit lediglich 2 Prozent bislang verhalten aus. In den USA haben hohe Zölle die Finanzergebnisse im zweiten Quartal belastet. Einige Autohersteller haben laut Rho Motion zur Gewinnsteigerung einen höheren Anteil an Verbrennerfahrzeugen als Ziel.

In den restlichen Ländern zählt Rho Motion 0,9 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge, was einem Plus von 42 Prozent entspricht. „Trotz regionaler Unterschiede zeigt die Gesamtentwicklung der EV-Adoption im Jahr 2025 eine stark aufwärtsgerichtete Tendenz“, so das Fazit von Analyst Charles Lester.