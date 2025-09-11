Shell-Studie: 83 % der E-Auto-Fahrer würden wieder einen Stromer wählen

Die „Shell Elektromobilitätsstudie 2025“ zeigt: Elektromobilität ist in Deutschland angekommen – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Alltag. 83 Prozent der befragten E-Auto-Fahrer würden sich erneut für einen Stromer entscheiden. 86 Prozent haben bereits Langstrecken mit ihrem E-Auto zurückgelegt, fast 60 Prozent tun das regelmäßig alle zwei bis drei Monate.

E-Auto-Fahrer sind zudem deutlich häufiger unterwegs als Nutzer von Verbrennerfahrzeugen: Knapp die Hälfte legt jährlich mehr als 15.000 Kilometer zurück. Jeder fünfte fährt zwischen 21.000 und 30.000 Kilometer pro Jahr, jeder zehnte überschreitet die 30.000-Kilometer-Marke.

Florian Glattes, General Manager des Shell Mobility Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Die Studie belegt, dass Elektromobilität längst im privaten und beruflichen Alltag in Deutschland angekommen ist. Die Ergebnisse unserer Studie senden eine klare Botschaft: E-Auto-Fahrer sind überzeugt, wenngleich manche Verbrenner-Fahrer skeptisch bleiben. Politik und Industrie müssen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – für mehr Infrastruktur, mehr Wahlfreiheit und einen klaren Weg zu Netto-Null.“

Vier von fünf E-Auto-Fahrern nutzen der Studie zufolge ihr Fahrzeug hauptsächlich privat, etwa für den Weg zur Arbeit oder in der Freizeit. Zwei von fünf geben an, ihr Fahrzeug auch für den Job zu benötigen. Jeder fünfte setzt es hauptsächlich gewerblich ein.

Neben dem praktischen Nutzen sprechen laut den Befragten auch emotionale und finanzielle Faktoren für das E-Auto. Zwei Drittel empfinden ihr Fahrzeug als angenehmer zu fahren. 55 Prozent sehen eine positive Umweltbilanz, und 43 Prozent berichten von Kostenvorteilen im Vergleich zu Benzin oder Diesel.

Trotz dieser positiven Erfahrungen gibt es nach wie vor Bedenken bei denjenigen, die noch kein E-Auto fahren. Die größten Hürden beim Umstieg sind Reichweite und Ladezugang (45 %), hohe Anschaffungskosten (44 %) sowie Zweifel an der Langstreckentauglichkeit im Vergleich zu Verbrennern.

Zum 1. Mai 2025 meldete die Bundesnetzagentur rund 167.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland – ein Anstieg von 17 Prozent innerhalb eines Jahres. Mehr als die Hälfte der von Shell befragten E-Auto-Fahrer (53%) sagen denn auch, dass sie diese Verbesserungen sehen.

Allerdings bleibt das Ladeerlebnis für viele ein kritischer Faktor. Sechs von zehn planen ihre Fahrtroute gezielt entlang von Ladepunkten. Fünf von sechs wären bereit, Umwege für komfortable Ladeorte in Kauf zu nehmen. Der Ladevorgang wird dabei zunehmend als ganzheitliches Serviceerlebnis verstanden, mit Erwartungen an Effizienz, Komfort und einfache Bezahlmöglichkeiten.

Shell betreibt eigenen Angaben zufolge heute in Deutschland rund 1.700 besonders schnelle DC-Ladepunkte unter der Marke Shell Recharge – jeweils mit integriertem Angebot von Shop, Café und Autowäsche – sowie 1.000 langsamere AC-Ladepunkte. Im Schnellladebereich gehöre man zu den Top-4-Anbietern im deutschsprachigen Raum, so das Unternehmen.