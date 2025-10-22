Tesla führt überarbeitete Model S und Model X in Deutschland ein

Tesla hatte im Sommer die Oberklasselimousine Model S und das große SUV Model X aus dem Online-Konfigurator genommen. Einige vermuteten, dass die beiden Baureihen wegen der vergleichsweise geringen Nachfrage gar nicht mehr hierzulande angeboten werden könnten. Doch nun sind überarbeitete Versionen der Elektroautos aus den USA bestellbar.

Die neuen Modelle wurden laut dem Hersteller gezielt auf Effizienz und Komfort für den Alltag hin optimiert, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Technologie einzugehen. Schon in den letzten Jahren hatte Tesla die Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt, jedoch ohne sie vorübergehend aus den Programm zu nehmen.

Die jüngsten Aktualisierungen für das Model S und Model X umfassen diverse Verbesserungen in den Bereichen Akustik, Design, Komfort, Effizienz und Leistung. Für einen leiseren Innenraum sorgen neue Isolationsmaterialien, ein überarbeitetes Chassis-Design sowie schallabsorbierende Materialien. Eine bessere Dämmung reduziert Wind- und Straßengeräusche, während eine effektivere aktive Geräuschunterdrückung zum höheren akustischen Komfort beiträgt.

Im Bereich Design wurden neue Felgen eingeführt: 19- und 21-Zoll-Varianten für das Model S sowie 20- und 22-Zoll-Modelle für das Model X. Eine dynamische Ambientebeleuchtung soll die Innenraumqualität steigern. Die dritte Sitzreihe im Model X wurde überarbeitet und bietet nun mehr Schulterfreiheit.

Zu den zusätzlichen Komfortmerkmalen zählen eine neue spezifische Benutzeroberfläche, eine Frontkamera, eine Toter-Winkel-Warnleuchte sowie adaptive Scheinwerfer.

Mehr Effizienz sorgt für eine vergrößerte Reichweite, insbesondere durch neue Leichtlaufreifen und aerodynamisch optimierte Felgendesigns. Zudem wurde die Leistung bei extremen Temperaturen verbessert, um gleichbleibende Fahrwerte bei Hitze und Kälte zu gewährleisten.

Beim Fahrverhalten und Komfort gab es ebenfalls Verbesserungen: Neue, nicht näher beschriebene Komponenten sollen für optimierten Fahrkomfort sorgen. Die Luftfederung wurde überarbeitet und neu abgestimmt.

Die Sportversion Model S Plaid erhält darüber hinaus eine neue Front- und Heckschürze, einen Frontspoiler und einen Karbon-Heckspoiler für bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, einen Diffusor mit aktualisiertem Styling für verbesserte Aerodynamik sowie eine verbesserte Antriebseinheit mit Rotoren in Karbonhülle. Neue Stabilisierungskomponenten sollen zusätzlich die Handhabung bei hohen Geschwindigkeiten optimieren.

Für den Erstbesitzer von Model S und Model Y sind zudem künftig unbegrenztes kostenloses Stromtanken an Tesla-Superchargern sowie Premium-Konnektivität während der gesamten Besitzdauer im Preis enthalten. Die Auslieferungen der überarbeiteten Model S und Model Y sollen im November beginnen.

In Deutschland verfügbare Modellreihen

Model S

Allradantrieb (109.990 Euro)

744 km Reichweite

Von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden

240 km/h Höchstgeschwindigkeit

Plaid (119.990 Euro)

611 km Reichweite

Von 0 auf 100 km/h in 2,1 Sekunden

262 km/h Höchstgeschwindigkeit (322 km/h mit optionalem Carbon-Keramikbremsensatz)

Model X

Allradantrieb (114.990 Euro)

600 km Reichweite

Von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden

240 km/h Höchstgeschwindigkeit

Plaid (124.990 Euro)