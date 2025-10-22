Tesla führt überarbeitete Model S und Model X in Deutschland ein

Tesla hatte im Sommer die Oberklasselimousine Model S und das große SUV Model X aus dem Online-Konfigurator genommen. Einige vermuteten, dass die beiden Baureihen wegen der vergleichsweise geringen Nachfrage gar nicht mehr hierzulande angeboten werden könnten. Doch nun sind überarbeitete Versionen der Elektroautos aus den USA bestellbar.
Die neuen Modelle wurden laut dem Hersteller gezielt auf Effizienz und Komfort für den Alltag hin optimiert, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Technologie einzugehen. Schon in den letzten Jahren hatte Tesla die Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt, jedoch ohne sie vorübergehend aus den Programm zu nehmen.
Die jüngsten Aktualisierungen für das Model S und Model X umfassen diverse Verbesserungen in den Bereichen Akustik, Design, Komfort, Effizienz und Leistung. Für einen leiseren Innenraum sorgen neue Isolationsmaterialien, ein überarbeitetes Chassis-Design sowie schallabsorbierende Materialien. Eine bessere Dämmung reduziert Wind- und Straßengeräusche, während eine effektivere aktive Geräuschunterdrückung zum höheren akustischen Komfort beiträgt.
Im Bereich Design wurden neue Felgen eingeführt: 19- und 21-Zoll-Varianten für das Model S sowie 20- und 22-Zoll-Modelle für das Model X. Eine dynamische Ambientebeleuchtung soll die Innenraumqualität steigern. Die dritte Sitzreihe im Model X wurde überarbeitet und bietet nun mehr Schulterfreiheit.
Zu den zusätzlichen Komfortmerkmalen zählen eine neue spezifische Benutzeroberfläche, eine Frontkamera, eine Toter-Winkel-Warnleuchte sowie adaptive Scheinwerfer.
Mehr Effizienz sorgt für eine vergrößerte Reichweite, insbesondere durch neue Leichtlaufreifen und aerodynamisch optimierte Felgendesigns. Zudem wurde die Leistung bei extremen Temperaturen verbessert, um gleichbleibende Fahrwerte bei Hitze und Kälte zu gewährleisten.
Beim Fahrverhalten und Komfort gab es ebenfalls Verbesserungen: Neue, nicht näher beschriebene Komponenten sollen für optimierten Fahrkomfort sorgen. Die Luftfederung wurde überarbeitet und neu abgestimmt.
Die Sportversion Model S Plaid erhält darüber hinaus eine neue Front- und Heckschürze, einen Frontspoiler und einen Karbon-Heckspoiler für bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, einen Diffusor mit aktualisiertem Styling für verbesserte Aerodynamik sowie eine verbesserte Antriebseinheit mit Rotoren in Karbonhülle. Neue Stabilisierungskomponenten sollen zusätzlich die Handhabung bei hohen Geschwindigkeiten optimieren.
Für den Erstbesitzer von Model S und Model Y sind zudem künftig unbegrenztes kostenloses Stromtanken an Tesla-Superchargern sowie Premium-Konnektivität während der gesamten Besitzdauer im Preis enthalten. Die Auslieferungen der überarbeiteten Model S und Model Y sollen im November beginnen.
In Deutschland verfügbare Modellreihen
Model S
Allradantrieb (109.990 Euro)
- 744 km Reichweite
- Von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden
- 240 km/h Höchstgeschwindigkeit
Plaid (119.990 Euro)
- 611 km Reichweite
- Von 0 auf 100 km/h in 2,1 Sekunden
- 262 km/h Höchstgeschwindigkeit (322 km/h mit optionalem Carbon-Keramikbremsensatz)
Model X
Allradantrieb (114.990 Euro)
- 600 km Reichweite
- Von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden
- 240 km/h Höchstgeschwindigkeit
Plaid (124.990 Euro)
- 567 km Reichweite (mit optionalen 22” Machina Felgen)
- Von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden
- 262 km/h Höchstgeschwindigkeit
Kommentare
NeutralMatters meint
Wenn man sich die technischen Daten anschaut, sieht man doch deutlich, dass beide Modelle nicht gut gealtert sind, bzw. schlicht nicht auf dem Stand der Technik sind.
Die Koreaner bieten mehr zu kleinerem Betrag, als auch in Europa erhalt man vergleichbares für weniger Geld – am CLA (irgendwo zwischen Kompakt- und unterer Mittelklasse) sieht man schön, dass es sogar bessere Technik für etwa die Hälfte der Kosten gibt.
hu.ms meint
Wieviele dieser modelle wurden gleich wieder in D verkauft ?
Fred Feuerstein meint
Kein einziges…Ist doch klar.
Jörg2 meint
Im VW-Autohaus kein einziges.
RudiFaehrtTesla meint
Welche Relevanz hat diese unsinnige Frage?
Jörg2 meint
Sie dient hu.ms nur der Selbstversicherung. Ist nur für ihn wichtig.
Er erzählt zwar anderen, wie (sMn) Konzernbilanzen zu lesen wären, wenn es aber passt, dann hat diesen Umstand (weltweites Unternehmen) „vergessen“.
MrGreenEyes meint
100k+ für eine 400V Bude? 30min Ladezeit? Lachhaft.
Fra p. meint
Es sieht so aus dass Tesla gewisse probleme hat. 3 fahrzeug modelle sind für den umsatz nicht relevant und eins davon ist ein neues model. Der semi hat mehere jahre verspätung und die preise sind wie man hört doppelt so hoch wie angekündigt.
Thorsten 0711 meint
Kostenloses Laden an Tesla HPCs für den Ersteigentümer wäre das einzig Interessante für mich :-)
Future meint
Wenn die Firma den Strom zahlt, ist das für den Fahrer doch auch kostenlos. Falls noch keine Firma da ist, einfach selber eine gründen.
Thorsten 0711 meint
Wie, Firma gründen?. Wie stehe ich denn da im antikapitalistischem Akademikerviertel da, da kann ich ja gleich vorsorglich umziehen
Jörg2 meint
Du kannst ja die Idee der Teekampagne recyceln.
Future meint
Ich meiem Akademikerviertel bin ich umzingelt von vielen Unternehmern – und das sind nicht nur Anwälte und Yogagroßmeister. Heutzutage haben Chefs eben studiert – manchmal sogar was geiteswissenschaftliches in Deutschland, denn das ist gut für die Kreativität, siehe Palantir.
eBikerin meint
“ denn das ist gut für die Kreativität, siehe Palantir.“
Tja ob das wirklich etwas mit dem Studium zu tun hat? Er hat ja vorher Rechtswissenschaften studiert – vielleicht ist es das was gut für die Kreativität ist?
eBikerin meint
“ Falls noch keine Firma da ist, einfach selber eine gründen.“
Wenn es deine Firma ist – und die Firma den Strom bezahlt – dann bezahlst du ihn aber indirekt doch.
E.Korsar meint
Der Strom geht dann in die Kostenstellenrechnung und wird Produkten und Dienstleistungen zugeordnet. Dann zahlen es die Kund:innen.
Muss dann natürlich eine echte Firma sein, die Gewinn erwirtschaften will.
Mir war so, als hätten sich Firmen und die Gastronomie über zu hohe Strompreise beschwert. Wenn da mal nicht die Chefs ihre Elektroautos in der Firma vollpumpen… ;-)
eBikerin meint
„Der Strom geht dann in die Kostenstellenrechnung und wird Produkten und Dienstleistungen zugeordnet.“
Oder schmälert eben als Betriebsausgaben den Gewinn.
Aber auch egal – den Strom bekommt der Angestellte auf keinen Fall „umsonst“ – weil sein Dienstwagen ein Gehaltsbestandsteil ist, der sein Bruttogehalt schmälert. There is no free Lunch ;-)