Analyse: BMW auf Kurs für EU-CO₂-Ziele, anderen Herstellern drohen Milliardenstrafen

Unter den großen europäischen Autoherstellern ist derzeit nur BMW auf einem klaren Kurs, die strengen CO₂-Flottengrenzwerte der EU zu erreichen. Nach einer Analyse der Marktbeobachtungsfirma S&P Global Mobility erreichte der BMW-Konzern – einschließlich der Marken Mini und Rolls-Royce – in den ersten neun Monaten einen Anteil von 24,5 Prozent batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) an den gesamten Neuzulassungen.
Damit liegt BMW laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) deutlich über der branchenweit als Richtwert geltenden Schwelle von 20 Prozent, die notwendig ist, um die von der EU festgelegten Emissionsgrenzen einzuhalten. Diese Entwicklung bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber dem ohnehin hohen Vorjahreswert.
Nur BMW übertrifft den Analysten zufolge derzeit den für 2025 angepeilten BEV-Anteil deutlich. Andere Hersteller müssen demnach ohne zusätzliche Erfolge im Verkauf von Elektroautos mit erheblichen finanziellen Sanktionen rechnen. BMW erzielt zudem mit mehr als 15 Prozent Verkaufsanteil von Plug-in-Hybriden insgesamt 40 Prozent Fahrzeuge, die elektrisch geladen werden können.
Die EU schreibt für die Flottenneuwagen im Zeitraum 2025 bis 2027 einen durchschnittlichen maximalen CO₂-Ausstoß von 93,6 Gramm pro Kilometer vor. Dieser Wert war ursprünglich allein für das Jahr 2025 vorgesehen. Je nach Fahrzeugsegment gelten leichte Abweichungen: Hersteller vieler schwererer Autos dürfen etwas höhere Werte erreichen, während Kleinwagen-Produzenten strengeren Anforderungen unterliegen.
Um die geltenden Normen einzuhalten, müssen die Hersteller ihren Anteil an lokal emissionsfreien Elektroautos in der Flotte deutlich steigern. Vollstromer werden in der CO₂-Bilanz mit null Gramm berücksichtigt, während Plug-in-Hybride, die begrenzt elektrisch fahren können, nur mit wenigen Gramm je Kilometer in die Berechnung eingehen.
Besonders enttäuschend sind die Zahlen laut S&P Global Mobility für den großen europäischen Autokonzern Stellantis, zu dem Marken wie Peugeot, Citroën, Opel und Fiat gehören. Der Konzern hatte sich für 2025 einen BEV-Anteil von 21 Prozent zum Ziel gesetzt, erreichte in den ersten neun Monaten jedoch lediglich 10,5 Prozent.
Volkswagen, der größte europäische Autohersteller, zeigte im Vergleich dazu deutliche Fortschritte: Die Wolfsburger konnten ihren BEV-Anteil im Jahresvergleich von 9,8 auf 16,8 Prozent steigern. Der deutsche Premiumhersteller Mercedes-Benz hingegen stagniert, der Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen liegt bei rund 15 Prozent.
Kommentare
prief meint
Stellantis ja eigentlich unglaublich viele e-Auto Modelle. Die sind aber preislich nicht attraktiv (bezüglich Technik trau ich mir kein Urteil zu, scheint aber auch nicht herausragend zu sein) und werden daher kaum gekauft.
South meint
Naja, keine Überraschung. Die Kunden kaufen BEV auch in der Breite, aber dafür muss ein attraktives Angebot vorliegen. Einige Hersteller können das und einige nicht, und da reichen mittlerweile keine teuren Leuchtturmprojekte mehr um Analysten zu beruhigen, sondern es muss bei steigenden Stückzahlen auch wirtschaftlich sein. Ein plumpes Aufweichen der Quoten würde die Fleißigen bestrafen und die Behäbigen belohnen…
hu.ms meint
Das liegt doch bei BMW an dem höheren durchschnittlichen neuwagen-preisniveau !
Je höher der preis, desto geringer der mehrpreis für BEV im vergleich zu stinkern.
Und in den preisklassen sind die neuwagenkäufer auch so vermögend/einkommensstark, dass die differenz kein fin. problem darstellt. Gilt auch für MB und audi – dort fehlen aber noch mehr technisch aktuelle modelle.
Future meint
Das Management von BMW ist offenbar viel besser als es Zipse regelmäßig durch seine verunsichernden FAZ-Interviews vermittelt. Der Druck durch die Quote muss also weiter sein, sonst handelt das Management nicht. Sehr gut, dass es Brüssel gibt. Von Berlin ist da nichts gutes mehr zu erwarten.
Peter meint
Dann kann BMW mit dem „zuviel“ eingesparten CO2 ja nochmal separat Kasse machen. Schöne Entwicklung für BMW.