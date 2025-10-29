Honda stellt Elektro-SUV „0 α“ für 2027 vor

Honda stellt auf der Japan Mobility Show 2025 den Prototyps des Honda 0 α vor, eines Elektrofahrzeugs der nächsten Generation. Das Modell der neuen „0 Series“ sei als SUV konzipiert, das sich harmonisch sowohl in städtische als auch natürliche Umgebungen einfügt und das Leben der Menschen in jeder Situation unterstützt, heißt es.

Der Honda 0 α ergänzt die bisherige Honda 0 Series, zu der bereits der Honda 0 Saloon und Honda 0 SUV gehören, die Anfang 2025 vorgestellt wurden. Das Fahrzeug wird als „Gateway Model“ der Serie bezeichnet und bietet ein verfeinertes Design sowie einen geräumigen Innenraum mit laut den Designern großem Komfort für die Insassen.

Man habe eine niedrige Fahrzeughöhe erreicht, ohne die Bodenfreiheit zu verringern, so die Entwickler. Die schlanke Kabine biete dennoch großzügigen Platz für die Insassen, während die breite Spur die für SUV typische Stabilität und Dynamik betone.

Die Serienversion des Fahrzeugs soll ab 2027 weltweit auf den Markt kommen, vor allem in Japan und Indien. Ob und wann der Marktstart in Deutschland von Honda geplant ist, ist unklar. Technische Details zum Honda 0 α verrät der Hersteller ebenfalls noch nicht.

Laut früheren Meldungen hat Honda für seine künftigen Elektroautos eine neue Plattform entwickelt, die ein schlankes und flaches Design ermöglicht und die „Sicherheit und Sorgenfreiheit“ der Insassen gewährleisten soll. „Niederflurtechnologie“ in Kombination mit einem dünnen Akkupaket und einer neu entwickelten kompakten Elektro-Achse ermöglichten dabei einen niedrigen Schwerpunkt und eine geringe Trägheit, heißt es.

Das Unternehmen betont den Einsatz einer kompakten und besonders effizienten E-Achse. Der Wechselrichter sei um circa 40 Prozent verkleinert worden. Dies ermögliche eine horizontale Anordnung, bei der der Wechselrichter neben dem Motor platziert ist, was in der Vergangenheit nur schwer zu erreichen gewesen sei. Mit der kompakten E-Achse könnten gleichzeitig eine niedrige Bauhöhe und eine Maximierung des Platzangebots im Innenraum erreicht werden.

Das Gehäuse der Batterie werde durch den Einsatz von „Mega-Casting“ und 3D-Rührreibschweißen dünner. Außerdem werde durch die Verwendung einer aufprallabsorbierenden Karosseriestruktur der Raum verkleinert, der zum Schutz der Batterie benötigt wird, so die Entwickler. Dadurch stehe mehr Raum für die Akkus zur Verfügung. „Diese Technologien tragen dazu bei, ein leichteres und dünneres Batteriepaket mit maximaler Effizienz zu installieren, was für eine größere Reichweite der Honda 0 Series sorgt.“

Im Fokus steht zudem die Minderung der Batteriekapazität, diese soll nach zehn Jahren Nutzung auf weniger als zehn Prozent begrenzt werden. Dazu kommt den Angaben nach eine Diagnose- und Prognose-Technologie zum Einsatz, die Fahrdaten von fünf Millionen Honda Fahrzeugen, hauptsächlich Hybridfahrzeugen, nutzt.