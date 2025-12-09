BMW-Produktionsvorstand Nedeljković wird 2026 neuer CEO

Dr.-Ing. Milan Nedeljković wird am 14. Mai 2026 das Amt des Vorsitzenden des Vorstands der BMW AG übernehmen. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens entschieden. Nach dem erfolgreichen Start der Elektroauto-Plattform Neuen Klasse trete Nedeljković damit die Nachfolge von Oliver Zipse an, der seit mehr als zehn Jahren dem Vorstand der BMW AG angehört und seit August 2019 Vorsitzender des Vorstands ist. Der Aufsichtsrat danke Oliver Zipse ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group, heißt es.

„Milan Nedeljković überzeugt mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken. Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen – seien es ökonomische oder ökologische“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BMW AG, Nicolas Peter. „Milan Nedeljković begeistert Menschen für Ideen, versammelt sie hinter gemeinsamen Werten und motiviert sie somit zu Höchstleistungen. Das ist eine entscheidende Führungsqualität, um den Erfolgskurs der BMW Group in der aktuellen Transformation fortzusetzen.“

Nachdem 2023 der Vertrag von Oliver Zipse als Vorstandsvorsitzender der BMW AG über die übliche Altersgrenze hinaus bis ins Jahr 2026 verlängert worden war, wird er nach der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen planmäßig seine Vorstandstätigkeit beenden.

„Oliver Zipse hat Großes für die BMW Group geleistet und dafür gebührt ihm unser aller Dank. Er hat BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtem Zukunftsprojekt des Unternehmens“, sagte Peter. „Oliver Zipse ging es immer um den Erfolg von BMW. Er hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in stürmischen Zeiten auf Kurs gehalten.“

Der designierte Vorstandsvorsitzende Nedeljković ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der BMW AG und dort für das Ressort Produktion verantwortlich. Der 56-Jährige begann seine berufliche Laufbahn im Unternehmen 1993 als Trainee und verfügt über umfassende internationale Erfahrung. Er war in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem im Werk Oxford, als Werkleiter Leipzig und München, sowie als Leiter Unternehmensqualität. Sein Vertrag als Vorsitzender des Vorstands hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2031 hinein.

Martin Kimmich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: „Milan Nedeljković genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben.“

Zipse ist erklärter Verfechter von Technologieoffenheit und führt BMW entsprechend. Sein Nachfolger dürfte an der Strategie festhalten und weiter klassische Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektroautos sowie auch Wasserstoff-Pkw vorantreiben. Als Produktionsvorstand ist Nedeljković maßgeblich an der aktuellen Einführung und dem Hochlauf der Neue-Klasse-Plattform beteiligt, die BMWs erste reine E-Auto-Architektur für mehrere Modelle ist.