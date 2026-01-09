Ifo Institut: Stimmung in Autoindustrie hellt sich auf, „Lichtblick E‑Mobilität“

Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich kurz vor dem Jahreswechsel leicht aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Dezember auf minus 19,8 Punkte nach minus 20,2 im November. Zwar bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Lage schlechter, für die kommenden Monate sind sie jedoch weniger pessimistisch. Einen positiven Akzent setzten laut Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl vor allem Stromer: „Einen Lichtblick stellt die Entwicklung bei der Elektromobilität dar.“

Das Ifo Institut verwies auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamts, wonach allein im Dezember in ⁠Deutschland knapp 55.000 rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelassen worden seien. Das entspreche mehr als 22 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Im Jahresdurchschnitt 2025 haben E-Autos dadurch mit einem Anteil von 19 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht.

Die Herstellerverbände wie VDA und VDIK sowie das Center of Automotive Management (CAM) erwarten, dass in diesem Jahr jeder vierte neu zugelassene Pkw ein E-Auto sein wird. Voraussetzung dafür sei die zügige Einführung der im November angekündigten neuen staatlichen Kaufprämie, betonte VDIK-Präsidentin Imelda Labbé. Vorgesehen sind die Subvention mit bis zu 5.000 Euro pro Vollstromer, bis das verfügbare Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro ausgeschöpft ist

„Die Elektromobilität scheint in Deutschland angekommen zu sein“, sagte Wölfl. ​Hinzu komme, dass die E-Auto-Neuzulassungen im Jahresverlauf nahezu kontinuierlich gewachsen seien. Die Pkw-Neuzulassungen bei ‍Benzin- und Dieselfahrzeugen hätten dagegen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat stetig abgenommen.

Der Verband der ‌Automobilindustrie (VDA) wies zuletzt darauf hin, dass Deutschland ​nach China weltweit der zweitgrößte Produktionsstandort für E-Autos ist. „Die deutsche Autoindustrie macht bei der ⁠E-Mobilität weiter Tempo“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Jetzt ist es entscheidend, dass ‍die Politik die Rahmenbedingungen für die E-Mobilität weiter verbessert.“