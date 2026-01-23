Enercity bietet intelligentes Laden an 900 öffentlichen AC-Ladepunkten

Kunden von Enercity können mit der unternehmenseigenen easyGo-App künftig an rund 900 öffentlichen Wechselstrom-Ladepunkten (AC) des Energieunternehmens von dynamischen Preisen profitieren. Dabei wird der Ladevorgang gemäß den Wünschen der Kunden automatisch zum günstigsten Zeitpunkt gestartet. So sollen sich Ladekosten effektiv und komfortabel senken lassen.

„Mit unserem Angebot für intelligentes Laden besetzen wir eine Vorreiterrolle in Deutschland. Die Technik wirkt im Hintergrund wie ein Dirigent: Sie wählt zielsicher den perfekten Moment, um das Elektroauto mit dem Energiemarkt in Einklang zu bringen. Das ist effizient für die Infrastruktur, nachhaltig für das Klima und zahlt sich direkt für unsere Kund:innen aus,“ so Markus Dehn, Leiter E-Mobilität bei Enercity. In Hannover stehe eine der am besten ausgebauten öffentlichen Ladeinfrastrukturen Deutschlands bereit. Die hohe Dichte an Ladepunkten sorge dafür, dass jederzeit genügend Kapazitäten verfügbar sind.

Die easyGo-App analysiert im Hintergrund die Strompreisentwicklung der kommenden Stunden. In Kombination mit der Angabe, zu welchem Zeitpunkt das E-Auto vollständig geladen sein soll, kann so automatisch der bestmögliche Startzeitpunkt für den Ladevorgang ermittelt werden. Das ist oftmals nachts oder bei hoher Einspeisung aus erneuerbaren Quellen wie Solar- und Windkraft der Fall. Im Zeitraum von 22 bis 8 Uhr entstehen an den öffentlichen AC-Ladepunkten zudem keine Blockiergebühren, tagsüber können Kunden bis zu vier Stunden ohne zusätzliche Gebühren laden. Die Ersparnis zum ursprünglichen Ladepreis wird ihnen auf ihr easyGo-Konto anschließend gutgeschrieben.

„So können pro Vollladung bis zu 1,50 Euro eingespart werden, das entspricht je nach Batteriegröße bis zu zehn Prozent der Gesamtladekosten“, wirbt Enercity. Voraussetzung zum Nutzen der neuen Funktion ist, dass Kunden den Tarif „SmartLaden“ abgeschlossen und ihr Elektroauto erfolgreich mit der App verbunden haben. Der erste Monat ist kostenfrei, anschließend beträgt die Grundgebühr für den Smart-Laden-Tarif 5,99 Euro im Monat.

Intelligentes Laden verschiebt Ladevorgänge in Zeiten mit geringer Netzauslastung oder einem hohen Angebot erneuerbarer Energien. So werden Lastspitzen vermieden, die das Stromnetz stark belasten. Ab etwa 18 Uhr sind viele Menschen zu Hause, kochen, schalten elektrische Geräte ein und verbrauchen gleichzeitig viel Strom. Dadurch steigt die Auslastung des Stromnetzes und damit auch der Strompreis.

Ab etwa 21 Uhr geht diese Nachfrage deutlich zurück, die Netzauslastung sinkt, ebenso der Strompreis. „Das ist ein idealer Zeitpunkt, um Ladevorgänge zu starten“, erklärt Enercity. „Damit macht intelligentes Laden E-Fahrzeuge zu flexiblen Verbrauchern. Perspektivisch können sie sogar aktiv zur Netzstabilisierung beitragen, etwa durch zeitweises Pausieren des Ladevorgangs oder bidirektionales Laden.“