Mercedes eActros 600 bewährt sich bei eNordkapp Challenge

An der diesjährigen „eNordkapp Challenge“ – einer rund 8000 Kilometer langen Expedition von Deutschland bis ins arktische Norwegen – nahm ein Mercedes-Benz eActros 600 als erster batterieelektrischer Sattelzug teil.

Die eNordkapp Challenge ist eine Langstrecken-Tour für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, die seit 2018 jedes Jahr Ende Dezember startet. Ziel ist das Nordkapp in Norwegen, die nördlichste mit dem Auto erreichbare Stelle Europas. Der zehntägige Einsatz zeigte laut Mercedes-Benz Trucks, mit welcher Robustheit und Leistungsfähigkeit der batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw anspruchsvolle Bedingungen und Temperaturen bis minus 41 Grad Celsius meistere.

Das Fahrzeug stellte das österreichische Logistikunternehmen VEGA International CarTransport & LogisticTrading GmbH bereit. Herbert und Silvia Salentinig absolvierten die anspruchsvolle Tour – eine Route, die dieses Mal über Norddeutschland und Dänemark durch Mittelschweden entlang der Fernstraße Inlandsvägen bis zum Nordkapp führte. Für die Fahrt wählte das Team einen eActros 600 mit einem Fahrzeugtransport-Auflieger, beladen mit einem Mercedes-Benz Sprinter – ein Gespann mit einem Lastzuggesamtgewicht von 32,5 Tonnen, das im Alltag des Logistikers regelmäßig im Einsatz ist.

Der eActros 600 startete den Angaben zufolge nahezu unverändert in die Tour. Lediglich eine spezielle Bereifung sei für die extremen Witterungsbedingungen montiert worden. Im Rahmen der Challenge habe der E-Lkw seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen können. „Selbst Ladepausen unter erschwerten Bedingungen konnten das Team von VEGA nicht stoppen, wenn beispielsweise für den Ladevorgang abgesattelt werden musste, Ladekabel zu kurz oder die Kartenleser der Ladesäulen eingefroren waren“, so Mercedes-Benz.

„Der eActros 600 ist für uns ein wahres Arbeitstier – zuverlässig auch unter härtesten Bedingungen“, sagte Fahrer Herbert Salentinig nach der Ankunft am Nordkapp.

Mercedes-Benz Trucks feierte den Serienstart des eActros 600 Ende November 2024 im Werk Wörth. Seit Dezember 2024 wird er an Kunden ausgeliefert. Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie eine neue, laut dem Hersteller besonders effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung, ermöglichen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen.

Diese Reichweite werde unter sehr realistischen, praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht erreicht und könne je nach Fahrweise und Strecke auch deutlich übertroffen werden, erklärt Mercedes-Benz Trucks. Der eActros 600 werde am Tag sogar weit über 1000 Kilometer zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen mache dies möglich, sofern die Lademöglichkeiten vorhanden seien.