Neuer Mercedes Elektro-GLB: 21 Prozent weniger CO₂ in der Lieferkette

Mercedes-Benz nennt für den neuen elektrischen GLB im „360°-Umweltcheck“ Fortschritte bei Produktion und Lieferkette. Die Analyse wurde laut den Schwaben von unabhängigen Prüfern verifiziert. In der Produktionsphase können demnach die CO₂-Emissionen durch spezifische Reduktionsmaßnahmen um rund 21 Prozent gesenkt werden.

Der neue GLB basiert auf der Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). „Da er von Beginn an mit Blick auf Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft konzipiert wurde, stehen besonders emissionsintensive Komponenten und Materialien wie Batterie, Aluminium, Stahl und Kunststoffe dabei im Zentrum der Maßnahmen“, heißt es.

Bei der Hochvolt-Batterie sinkt der Auswertung zufolge der CO₂-Fußabdruck der Batteriezellen durch erneuerbaren Strom in der Zellfertigung um etwa 40 Prozent. Über die gesamte Batterie entspricht das rund 2,8 Tonnen CO₂-Einsparung. Mehr als die Hälfte des eingesetzten Aluminiums, 163 Kilogramm, stammt aus Elektrolyseanlagen mit erneuerbaren Energien. Dadurch sinkt der CO₂-Fußabdruck dieser Bauteile um etwa 30 Prozent, insgesamt um rund 0,6 Tonnen CO₂.

Stahl und Eisenwerkstoffe machen laut dem 360°-Umweltcheck rund 46 Prozent des Materialeinsatzes aus. Im GLB kommen etwa 20 Kilogramm CO₂-reduzierter Stahl aus Elektrolichtbogenöfen zum Einsatz. Zudem werden 45 Kilogramm thermoplastische Kunststoff-Rezyklate verwendet, wodurch rund 71 Kilogramm CO₂ gegenüber Primärmaterial eingespart werden.

Seit 2022 sind die eigenen Fahrzeugproduktionsstandorte von Mercedes-Benz bilanziell CO₂-neutral. Für 2030 ist vorgesehen, mehr als 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion durch erneuerbare Energien zu decken. Für alle Produktionsstätten weltweit lautet das Ziel, bis 2039 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien ohne CO₂-Emissionen zu arbeiten.

Mercedes-Benz hat die neue Elektroauto-Version des GLB im Dezember 2025 vorgestellt. Das Kompakt-SUV nutzt als dritte Baureihe nach dem neuen CLA und dessen Shooting-Brake-Variante die vorrangig für Vollstromer ausgelegte Plattform MMA (Mercedes Modular Architecture). Die zweite, 4732 Millimeter lange Generation des SUV wartet insbesondere mit moderner E-Antriebstechnik, neuem Design und einem neu gestalteten Innenraum auf.

Der neue Elektro-GLB kann seit Frühjahr bestellt werden. Es gibt ihn aktuell in drei Versionen ab 53.454,80 Euro. Die Leistung beträgt je nach Version 165 kW (224 PS) oder 220 kW (272 PS) mit Hinterradantrieb, die Topversion mit Allradsystem leistet 260 kW (354 PS). Die Batteriekapazität beträgt 58 oder 85 kWh, womit 431 bis 632 Kilometer nach WLTP-Norm pro Ladung möglich sind. Der Verbrauch liegt bei 18,6-15,9 kWh/100 km.