Toyota-Sommeraktion: Hybrid ohne Anzahlung, 0 %-Finanzierung für E-Autos

Mit dem „Toyota Summer Special“ bietet Toyota Deutschland neue Angebote für die Jahreszeit. Ein zentrales Element der Aktion sind Leasingangebote ohne Anzahlung für alle Hybridmodelle. Darüber hinaus gibt es eine 0-Prozent-Finanzierung für rein batterieelektrische Modelle.

Fast das ganze Angebot der japanischen Marke ist elektrifiziert. Hinzu kommen inzwischen auch mehrere rein elektrische Pkw-Modelle. Bei letzteren gilt die aktuelle Aktion für Neufahrzeuge der Modelle C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring und Urban Cruiser sowie für Privatkunden bis zum 30.06.2026.

Ziel der Aktion sei es, „verschiedene Varianten der Elektrifizierung parallel anzubieten und den Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen“, heißt es.

„Mit unserem Multi-Path-Ansatz verfolgen wir das Ziel, für jede Kundin und jeden Kunden die passende Antriebslösung anzubieten – vom effizienten Hybrid bis zum vollelektrischen Fahrzeug“, so Mario Köhler, Präsident und CEO von Toyota Deutschland. „Die attraktiven Konditionen unseres Summer Specials unterstreichen diesen Anspruch und machen den Umstieg in elektrifizierte Mobilität jetzt noch einfacher.“