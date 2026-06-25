Studie: BMW und Cupra haben die besten Autoverkäufer Deutschlands in ihren Kategorien

Die aktuelle Testkaufstudie „Automobilwoche Award Autohandel“, durchgeführt vom Institut Dr. Freitäger AG in Partnerschaft mit mobile.de, belegt eine deutliche Steigerung der Verkaufsqualität im deutschen Autohandel. In den vergangenen zwölf Monaten konnten Händler ihre Leistungen demnach merklich verbessern, wobei die Vor-Ort-Beratung besonders positiv hervorsticht.

Im Premiumsegment belegte BMW den ersten Platz. Die Verkäufer dieser Marke überzeugten unter anderem durch qualitativ hochwertige Kundengespräche. „Die besondere Stärke der Marke liegt darin, Kunden strukturiert durch den Verkaufsprozess zu führen – vom ersten Kontakt über die Probefahrt bis zum konkreten Angebot“, so Automobilwoche-Herausgeber Burkhard Riering. Auf den weiteren Spitzenpositionen folgten Audi und Mercedes mit leichtem Abstand.

Bei den Volumenmarken setzte sich Cupra an die Spitze, gefolgt von VW und Nissan. Die Stärken der sportlichen Seat-Schwestermarke Cupra lagen primär in der Fahrzeugpräsentation sowie der Erstellung von Angeboten.

Auch im neu eingeführten Bereich für Gebrauchtwagen konnte BMW den Sieg für sich entscheiden.

Die Untersuchung umfasste insgesamt 504 besuchte Händler. Laut Studienchefin Lisa Reißner zeigten sich die größten Fortschritte bei der Bedarfsanalyse, der Fahrzeugpräsentation und der Angebotserstellung. Besonders die Fahrzeugpräsentation verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozentpunkte.

Der Abstand zwischen Premium- und Volumenmarken verringerte sich auf lediglich 1,8 Prozentpunkte. Das deutet den Studienautoren zufolge darauf hin, dass eine gute Beratung kein exklusives Merkmal des Premiumsegments mehr darstellt.

Trotz der Fortschritte bleibt ein Bereich hinter den Erwartungen zurück: Der Nachkontakt bildet weiterhin das Schlusslicht der Untersuchung. Mit einem Wert von 48,9 Prozent melden sich weniger als die Hälfte aller Verkäufer nach dem Gespräch bei den Kunden zurück.