Daimler-Truck-CEO fordert „Realitätscheck“ bei EU-CO₂-Zielen für Lkw

Die Existenz der europäischen Nutzfahrzeugindustrie ist gefährdet, sagte Karin Rådström, CEO von Daimler Truck, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die CO2-Regulierung unverändert bleibe, setze Europa die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie aufs Spiel. Rådström, die zudem den Nutzfahrzeug-Ausschuss des Verbandes europäischer Automobilhersteller (Acea) leitet, sieht in der aktuellen politischen Lage eine Gefahr für das Segment Mercedes-Benz Trucks.
Die EU-Vorgaben sehen vor, dass die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 43 Prozent sinken müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten laut Rådström etwa 35 Prozent aller neu zugelassenen Lkw in Europa im Jahr 2030 batterieelektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden. 2025 lag der Anteil elektrischer schwerer Lkw in Europa jedoch bei lediglich 2 Prozent.
Die wirtschaftlichen Risiken bei Nichterreichung der Ziele sind hoch, da Daimler Truck für jeden verfehlten Prozentpunkt Rådström zufolge etwa 120 Millionen Euro zahlen muss. Ein Verfehlen der Ziele um 10 Prozentpunkte würde bedeuten, dass mit dem Segment Mercedes-Benz Trucks praktisch kein Geld mehr verdient wird.
Ein zentrales Hindernis stellt die Infrastruktur dar. Rådström berichtet, dass sich selbst Kunden, die auf Elektromobilität umstellen möchten, unsicher über die Lademöglichkeiten entlang der Strecken seien. Zudem fehle es an einem schnellen Ausbau der notwendigen Infrastruktur für elektrische Lkw.
Ein weiteres Problem sei das Erreichen der Kostenparität zwischen Elektro-Lkw und Verbrennern, was stark von den Strom- und Dieselpreisen abhängt. Da Diesel eine vergleichsweise günstige Energiequelle sei und Kunden oft mit geringen Gewinnspannen arbeiteten, bleibe der Betrieb mit Diesel in den meisten Fällen sinnvoll. „Sie können sich keine teuren Experimente leisten“, erklärt Rådström.
Die Managerin fordert eine Überprüfung der CO2-Regulierung als „Realitätscheck“. Die Regulierung sollte unter anderem an den Hochlauf der Infrastruktur gekoppelt werden. Außerdem müsse die Infrastruktur schneller ausgebaut werden. „Es ist noch zu früh zu sagen, dass wir die Ziele ändern müssen“, so die Daimler-Truck-Chefin. Aber angesichts des zu langsamen Aufbaus der Infrastruktur und des mangelnden Willens wichtiger EU-Mitgliedsstaaten, eine CO₂-Differenzierung bei der Lkw-Maut zu implementieren, sei deutlich absehbar, dass die Branche mehr Zeit zum Erreichen der Ziele für 2030 braucht.
Kommentare
Max meint
Wofür sollen die Ziele denn eigentlich gut sein wenn man unterwegs merkt, dass man das Ziel nicht erreicht muss man umsteuern und nicht das Ziel anpassen..
Die Ziele gibt es ja nicht ohne Grund.
Ziele sind dafür da erreicht zu werden.
Sonst verlieren Sie ihren Sinn.
Jensen meint
Wenn man Diesel als vergleichsweise günstige Energiequelle einstuft, hat man sich offensichtlich bereits vorab vom Realitätscheck verabschiedet.
eBikerin meint
„Wir erleben eine der schlimmsten Hitzewellen überhaupt “
Bitte etwas weniger übertreiben und Alarmismus. Das führt zu Abwehrhaltungen bei entsprechenden Personen. Aktuell haben wir ein ganz normales Juli Wetter – die Hitzwelle ist seit 2 Wochen vorbei. Das 16 Tage Wetter zeigt hier für Süddeutschland zwischen 19 und 28 Grad,.
„Wir müssen massiv in Netze, Lademöglichkeiten und Energiespeicher investieren,“
Das wiederum ist korrekt.
South meint
Das ist keine Übertreibung und auch kein Alarmismus. Denn, nur weil es bei uns in der BRD wieder in normale, aber immer noch sehr warme Bandbreiten zurückgependelt ist, hatten wir trotzdem ein Jahrhundertereignis mit entsprechenden extremen, heißen Höchstwerten.
Und im in Spanien und Frankreich gibts lang anhaltende extrem heiße Werte. Warum darüber nicht schreiben sollte, ist mir ein Rätsel. Man kann wirklich kaum was einfacher und sicher messen als die Temperatur und daraus auch sehr einfach den Vergleich mit Langfristwerten, sprich Klima.
Genauso wie der Schnee kalt ist, habe wir bereits heute eine deutlich messbare Erdwärmung .. und das nennt man Realität…
Paul meint
Da muss ich Ihnen nun wiederum widersprechen.
Hier im Südwesten liegen wir für den Juli gerade 4,3°C über dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990.
Ist das für sie normal?
Skeptiker meint
Den Realitätscheck verweigert die CEO.
Elektro LKW funktionieren. Sie müssen nur zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Warum die Aufschläge so hoch sind ist nicht zu erklären, am Material kann es nicht liegen. Die Batterien sind viel billiger geworden.
Die Hersteller hier produzieren sie im Manufakturstil, deshalb teuer, deshalb geringe Nachfrage. Es müssen nicht die Emissionsziele angepasst werden, die Hersteller müssen in die Massenproduktion gehen, wie es in China passiert. Lernt Ihr Hersteller nix aus dem PKW Bereich? Der Politik fehlt leider der Mut, Elektro für bestimmte Marktsegemente einfach verpflichtend für Neuzulassungen vorzuschreiben, das wäre die einfachste Lösung.
CaptainPicard meint
Man könnte auch für den elektrischen LKW nicht das 2,5- bis 3-fache verlangen, dann würden auch mehr davon gekauft werden. In den nächsten 12-18 Monaten werden mehrere chinesische Hersteller ihre Elektro-LKWs in Europa für deutlich bessere Preise anbieten, statt dass man sich auf diese Konkurrenz vorbereitet und versucht mit höheren Skaleneffekten die Preise zu senken macht man genau den selben Fehler wie beim PKW, man will kurzfristig wieder mehr Verbrenner verkaufen und wird dann jammern weil man aus dem Markt gedrängt wird.
Michael meint
Super Idee, lasst die deutschen Hersteller Produkte zu chinesischen Preisen abieten, damit sie direkt pleite gehen, nicht erst in 5 jahren wegen der Strafzahlungen.
Euch wünscht man echt ihr würdet in den betroffenen Firmen arbeiten für die ihr Schlaumeier alle so „einfache Lösungen“ habt.
M meint
Wir erleben eine der schlimmsten Hitzewellen überhaupt und überall wird gefordert, doch noch mehr CO2 freisetzen zu wollen.
Wir müssen massiv in Netze, Lademöglichkeiten und Energiespeicher investieren, jedes Cent der noch in fossile Technik fließt ist verlorenes Geld.
In 10 Jahren haben dann BYD und Sany übernommen, während wir uns fragen warum niemand hocheffiziente Diesel will.
Justin Case meint
Volle Zustimmung.
Diese Einstellung wird, sofern sie den Konzern repräsentiert, mittelfristig zum Untergang der Firma führen.