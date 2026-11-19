Das Wachstum der chinesischen Autoexporte wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich auf 10 Prozent verlangsamen. Nach dem starken Anstieg in diesem Jahr ist mit einer Abkühlung zu rechnen, da internationale Märkte Maßnahmen zum Schutz ihrer heimischen Industrien ergreifen.

Die Passenger Car Association (PCA) lieferte hierzu laut Automotive News aktuelle Daten. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen demnach die Übersee-Lieferungen um 75 Prozent an. Der Generalsekretär der PCA, Cui Dongshu, prognostizierte in einer Pressekonferenz im November, dass die Exporte von dem extrem starken Wachstum dieses Jahres auf ein mittleres bis schnelles Tempo im nächsten Jahr zurückgehen.

Als Grund für die erwartete Verlangsamung nannte Dongshu die Einführung höherer Zölle oder Importquoten in wichtigen Märkten. Regulierungsbehörden in der Europäischen Union, Thailand und Brasilien führen bereits Maßnahmen ein, um den Zustrom chinesischer Exporte zu begrenzen. Ein Rückgang der Exportraten würde den Puffer für Automobilhersteller der Volksrepublik verringern, die mit sinkenden Verkaufszahlen auf dem heimischen Markt kämpfen.

Die Nachfrage aus dem Nahen Osten bleibt derweil weiterhin hoch und dürfte das Wachstum im nächsten Jahr maßgeblich beeinflussen. Besonders bei elektrifizierten Modellen zeigt sich dem Bericht zufolge ein deutlicher Trend. Die Exporte von Plug-in-Hybriden und sogenannten Range-Extender-Elektrofahrzeugen stiegen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 168 Prozent auf 1,77 Millionen Einheiten.

Bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen verzeichnete die PCA ebenfalls einen Zuwachs, wenngleich dieser mit 124 Prozent langsamer ausfiel. Im Gegensatz dazu ist die Situation im chinesischen Inland angespannt. Die Auslieferungen von Personenkraftwagen sanken im Oktober um 27 Prozent auf 1,64 Millionen Einheiten.

Der Rückgang der Inlandsverkäufe in China wird auf das Auslaufen von Subventionen sowie eine schwächelnde Wirtschaft zurückgeführt. Zwar ist auch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Hybriden betroffen, dennoch steigt deren Anteil an den Neuzulassungen kontinuierlich an und erreichte im vergangenen Monat einen Wert von 67 Prozent.