Im Projekt E-COM (E-Commuter, -Munity, -Municate) untersuchen mehrere Partner, wie Pendler problemlos individuelle Elektromobilität nutzen können und damit gleichzeitig die Luftbelastung in Städten gesenkt werden kann. Ein Forscherteam der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) bearbeitet dabei die wissenschaftlichen Fragestellungen im Rahmen des Projektes.

„Vom richtigen Standort der Ladesäule über das Reservierungssystem, die Bedarfssteuerung mehrerer Säulen, einer nutzerfreundlichen App, flexiblen Abrechnungsmodellen bis hin zur Speicherintegration und dem Energiemanagement spielen in unseren Untersuchungen viele Bausteine aus Verkehrsplanung, Wirtschaftswissenschaften und Elektrotechnik eine Rolle“, erklärt Prof. Dr. Mirko Bodach von der WHZ die Aufgabenbreite innerhalb des Projektes. Die Zwickauer Forscher arbeiten bei E-COM mit den Städten Zwickau und Dresden, Volkswagen Sachsen und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden zusammen.

Um als Pendler lokal emissionsfrei mit dem Elektroauto beispielsweise von Zwickau nach Dresden und zurück mit immer ausreichend geladenem Akkupaket zu kommen, muss an der Strecke und an den Endpunkten die passende Infrastruktur vorhanden sein. Die sich daraus ergebenden technischen Herausforderungen zu analysieren und Lösungen zu finden, sei Aufgabe der WHZ innerhalb des Projektes E-COM.

„Speicherintegration und Energiemanagement sind ein wichtiger Punkt für die Infrastruktur. An einer Pilotanlage des Projektes in Zwickau wird eine Ladesäule entwickelt, welche bidirektional funktioniert. Das heißt, das Auto kann in zukünftigen Anwendungen nicht nur geladen, sondern auch wieder entladen werden. Damit sehen wir in der Forschung das Fahrzeug nicht nur als Verbraucher, sondern können die Speicherkapazität des e-Fahrzeuges erweitert nutzen“, so Bodach. „Wir müssen uns die Infrastruktur in den Städten ganz genau anschauen. In bestimmten Gebieten ist die Netzkapazität zu gering für Schnelladesäulen. In diesen Fällen könnten Speicher eine Lösung bieten. So können diese bei Nichtnutzung der Ladesäule aus dem Energieversorgungsnetz langsam geladen und bei Nutzung der Ladesäule die gepufferte Energie schnell an das Fahrzeug abgeben.“

Zentraler Teil der Untersuchungen im Projekt E-COM ist das Nutzerverhalten. Für Christoph Mewes, der für die Stadt Zwickau das Projekt betreut, sind die praktischen Fragen eine wichtige Basis für die Forschung. „Dazu gehört auch, wie wir Falschparker auf Lade-Parkplätzen verhindern oder eine für die Nutzer unkomplizierte App anbieten, die auf einer umfänglichen Datenauswertung des Energie-, Reservierungs- und Abrechnungsmanagements basiert.“

Mit der Inbetriebnahme der ersten Ladesäulen in Zwickau geht das von der WHZ initiierte Forschungsprojekt E-COM nun in die nächste Phase, in der die Daten aus dem Verhalten der Nutzer für eine reibungslose Pendler-E-Mobilität ausgewertet werden.