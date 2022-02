Über 31.000 Reservierungen für Elektro-SUV Ocean, Fisker erwartet erfolgreichen Start

Das US-Start-up Fisker Inc. nimmt seit Kurzem Reservierungen für ein weiteres Elektroauto an. Als Erstes kommt in diesem Jahr in den USA und Europa das Mittelklasse-SUV Ocean (Artikelbild) auf den Markt. Firmenchef und -gründer Henrik Fisker erwartet einen erfolgreichen Start, das lasse das bisherige Interesse erwarten.

Bei dem derzeitigen Stand von über 31.000 Reservierungen für den Ocean sehe er kein Problem darin, das Ziel von 50.000 Reservierungen in diesem Jahr zu übertreffen. Wahrscheinlich werde man sogar noch viel höher liegen – 50.0000 finale Bestellungen zu erreichen, dürfte „nicht so schwierig“ sein, davon sei er fest überzeugt. „Ich gehe davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Bestellungen zu konkretisieren, das heißt, wir werden für das nächste Jahr völlig ausverkauft sein“, so Fisker.

Fisker setzt auf Direktvertrieb und einen engen Austausch mit den Kunden. Laut Umfragen des Unternehmens interessieren sich 80 Prozent der Reservierungsinhaber für eine der beiden Top-Ausstattungen des Ocean. Unter Berücksichtigung der Preise für die Modelle erwartet Fisker, dass der durchschnittliche Ocean-Preis bei etwa 56.000 Dollar liegen wird. Das entspreche für den jungen Autohersteller einen Umsatz von etwa 1,7 Milliarden Dollar.

Fisker verspricht für das Basismodell Ocean Sport mit Frontantrieb eine Reichweite von etwas über 400 Kilometern. Vor Förderung soll das Elektroauto in Deutschland zum Preis von 41.560 Euro vertrieben werden. Deutlich mehr dürfte das Topmodell Ocean Extreme mit zwei Motoren und Allradantrieb kosten, das mit einer Batterieladung rund 563 Kilometer schaffen soll.

Zum Interesse am ebenfalls vorbestellbaren PEAR äußerte sich Fisker nicht. Das Fahrzeug wird bisher nur in Entwürfen angedeutet, auch zur Technik gibt es noch keine Informationen. Fisker sagte dazu kürzlich: „Der PEAR sieht nicht aus wie der Ocean. Tatsächlich sieht er keinem anderen Fahrzeug auf der Welt ähnlich, ich zögere sogar, ihn als Auto zu bezeichnen. Ich nenne ihn ein ‚Mobilitätsgerät‘. Der Grund dafür ist, dass dieses Fahrzeug so anders ist, wie es aussieht, wie es funktionieren wird, einige der Funktionen, einige der Möglichkeiten, Dinge in diesem Fahrzeug zu verstauen, hat es noch nie gegeben.“

Fisker plant neben dem Ocean und dem PEAR weitere Elektroautos. Die Produktion der ersten beiden Modelle übernehmen der Auftragsfertiger Magna und der asiatische Elektronikkonzern Foxconn, die auch bei der Entwicklung helfen. Fisker ist überzeugt, gute Qualität liefern zu können. Die Kunden des Ocean erhalten eine Garantie von sechs Jahren/60.000 Meilen (ca. 97.000 km) für den Antriebsstrang und von 10 Jahren/100.000 Meilen (ca. 161.000 km) für die Batterie. „Das zeigt wirklich unser Vertrauen in die Qualität der Verarbeitung, die Qualität der Technologie und die allgemeine Haltbarkeit, die wir von dem Fahrzeug erwarten“, so Henrik Fisker.

Sein Start-up befindet sich laut Fisker in Gesprächen mit mehreren globalen Autovermietern, die Interesse an größeren Mengen sowohl des Ocean als auch des PEAR haben. Das sei der Grund, warum das Unternehmen die Reservierungen für den erst 2024 kommenden PEAR so früh geöffnet habe – private Interessenten hätten so die Möglichkeit, einen Wagen zu reservieren.