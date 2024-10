Beliebte SUV: Deutsche Hersteller dominieren bei Gebrauchtwagen, Tesla bei E-Antrieb vorne

SUV sind seit Jahren die beliebteste Fahrzeugklasse der Deutschen: Etwa jedes dritte neu zugelassene Auto fällt in dieses Segment. Das Portal AutoScout24 hat ausgewertet, welche gebrauchten SUV hierzulande besonders beliebt sind und auch nach Antriebsart getrennt.

Der VW Tiguan behauptet sich als beliebtestes SUV bei Dieseln und bei Benzinern. In der Top 5 der beliebtesten Diesel-SUV platzieren sich ausschließlich deutsche Marken. Um die Beliebtheit gebrauchter SUV zu ermitteln, hat AutoScout24 drei Top 5-Rankings für die jeweiligen Antriebsklassen gebildet. Basis dafür sind konkrete Kundenanfragen auf dem eigenen Angaben nach europaweit größten Online-Automarkt im September 2024 für die entsprechenden Modelle.

Mit einem Durchschnittspreis von 34.012 Euro sind im Gebrauchtwagenmarkt nur noch Oberklassefahrzeuge und Sportwagen teurer als SUV. Entsprechend liegt der allgemeine Durchschnittspreis für Gebrauchtwagen mit aktuell 26.487 Euro deutlich unter den üblichen Angeboten für gebrauchte SUV. Und während sich Gebrauchtwagen allgemein innerhalb eines Jahres um rund 5 Prozent verbilligt haben, gingen die Preise für SUV im Schnitt nur um 3,7 Prozent zurück.

Allerdings entwickeln sich die Preise einzelner SUV-Modelle sehr unterschiedlich, wie die aktuelle Analyse zeigt. So reduzierten sich etwa die Angebotspreise einiger SUV mit Elektromotor um fast ein Viertel. Benziner wie der Nissan Qashquai oder der VW Tiguan in seiner Variante als Diesel-SUV konnten in der gleichen Zeit gegen den Trend an Wert gewinnen.

Elektro-SUV: Tesla Model Y dominiert die Rangliste

Bei den elektrischen SUV können die deutschen Autobauer ihre Kunden offenbar überzeugen – jedenfalls auf dem Gebrauchtwagenmarkt. So sind drei deutsche Hersteller im Ranking vertreten. Die Spitzenposition sichert sich das Tesla Model Y. Trotz seiner Beliebtheit muss das US-Elektroauto einen deutlichen Wertverlust hinnehmen: So verbilligt es sich innerhalb eines Jahres um 18 Prozent. Mit einem Durchschnittspreis von 42.915 Euro bleibt es dennoch das teuerste gebrauchte Elektro-SUV im Ranking.

Den zweitplatzierten Audi e-tron trifft es noch härter: 41.523 Euro kostet er im September dieses Jahres durchschnittlich – das sind 22 Prozent weniger als noch im September 2023. Kunden, die sich für den e-tron interessieren, können damit aktuell im Schnitt rund 12.000 Euro sparen.

Deutlich günstiger fährt man mit dem Hyundai Kona: Nur für 28.029 Euro stellen Händler den Koreaner im Schnitt auf AutoScout24 ein. Dafür ist der Schnäppchenfaktor beim Kona deutlich geringer: Die Fahrzeuge beweisen sich als vergleichsweise preisstabil und sind aktuell nur rund 9 Prozent günstiger zu haben als vor einem Jahr.

Anders der Mercedes-Benz EQC 400, der sich im Beliebtheitsranking auf dem vierten Platz behauptet: Ein Durchschnittspreis von 42.645 Euro bedeutet einen Wertverlust von rund 22 Prozent seit September 2023. Auch Rang fünf in der Hitliste der beliebtesten gebrauchten E-SUV geht mit dem VW ID.4 an einen hiesigen Hersteller. Preislich sortiert sich der Wolfsburger im Mittelfeld ein: Für durchschnittlich 35.198 Euro bieten Händler die Fahrzeuge aktuell an – und damit um knapp 14 Prozent günstiger als noch vor einem Jahr.

Benzin-SUV: Allein unter Deutschen mit dem Nissan Qashquai

Beim Blick auf SUV mit Benzinmotor fällt die deutsche Dominanz noch deutlicher aus. Nur der Nissan Qashquai (Durchschnittspreis: 24.564 Euro) auf Platz drei schafft als einzige nicht deutsche Marke den Sprung ins Top 5-Ranking. Das beliebteste SUV ist hier der VW Tiguan, der im Schnitt für 29.207 Euro angeboten wird. Auch das zweitplatzierte Fahrzeug stammt mit dem VW T-Roc (27.890 Euro) aus dem Volkswagen-Konzern.

Hinter dem Qashquai behauptet sich zudem der BMW X1, den Händler im Schnitt für 27.299 Euro offerieren. Auf Platz fünf folgt der Audi Q3. Mit einem Durchschnittspreis von 35.855 Euro ist der Q3 das mit Abstand teuerste Modell unter den Benzinern.

Im Vergleich zu den Stromern ist die Volatilität bei den Benziner-SUV auf Jahressicht deutlich geringer. Nur der T-Roc und der BMW X1 verbilligen sich beim Durchschnittspreis um mehr als 2 Prozent – auch sie damit deutlich weniger stark als der allgemeine Markttrend bei Gebrauchten. Der Nissan Qashquai gehört zu den wenigen Modellen, die im zurückliegenden Jahr preislich zulegen konnten. So müssen Käufer aktuell 4 Prozent beziehungswiese rund 1.100 Euro mehr für ein entsprechendes Fahrzeug investieren als noch vor einem Jahr.

Diesel-SUV: VW Tiguan überzeugt auch als Selbstzünder

Bei SUV mit Dieselmotor scheinen die Kunden in erster Linie deutsche Marken zu suchen. Jedenfalls platzieren sich unter den Top 5 in dieser Kategorie ausschließlich Fahrzeuge aus hiesiger Produktion. Allein BMW fährt mit drei Modellen vor: Mit dem X3 (31.120 Euro) auf Platz drei, dem X1 (24.528 Euro) auf Platz fünf und dem X5 auf den vierten Platz. Der X5 ist mit einem Durchschnittspreis von 48.002 Euro auch das teuerste Fahrzeug unter allen SUV, die es in die aktuellen Beliebtheits-Listings geschafft haben.

Den ersten Platz bei den Selbstzündern behauptet ein Modell, das auch bereits bei den Benzinern am besten abgeschnitten hat: Der VW Tiguan. Mit einem Durchschnittspreis von aktuell 31.593 Euro verzeichnet der Tiguan in seiner Variante als Diesel einen Wertzuwachs von knapp 7 Prozent, was in etwa 2.000 Euro entspricht. Das ein solches Preisplus bei der momentanen Marktentwicklung keinesfalls selbstverständlich ist, zeigt der Audi Q5 auf dem zweiten Platz: Mit einem Durchschnittspreis von 36.493 Euro wird er im September 2024 10 Prozent günstiger angeboten als noch vor einem Jahr. Kunden können somit aktuell mehr als 4.000 Euro beim Kauf eines gebrauchten Q5 mit Dieselmotor sparen.