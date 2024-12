Mercedes-Chef: „Die Dekarbonisierung stellen wir überhaupt nicht infrage“

Mercedes-Chef Ola Källenius wird im Januar Präsident des ACEA, dem europäischen Autoherstellerverband. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sprach er unter anderem darüber, was er in seiner Amtszeit für wichtige Themen hält.

Er werde nicht nur die ganzen Pkw-Hersteller vertreten, sondern auch Nutzfahrzeughersteller. „Wir haben unsere Forderungen in einem Brief an die EU-Kommission formuliert. Die Dekarbonisierung stellen wir überhaupt nicht infrage, aber der Pfad muss kompatibel sein mit einer Industrie- und Wirtschaftspolitik“, so der Manager.

Die Ziele seien vor sechs Jahren festgelegt worden. Die komplette europäische Automobilindustrie sei in Vorleistung gegangen. Allein Mercedes habe zweistellige Milliardenbeträge in die Elektromobilität investiert und biete Fahrzeuge in fast allen Segmenten an. Volumenhersteller hätte noch günstigere Fahrzeuge im Programm. Das Produkt sei da, doch das reiche nicht.

Bei der Ladeinfrastruktur sei Deutschland relativ gut vorangekommen. „Nicht nach Plan, aber bei uns, in den Niederlanden, den skandinavischen Ländern und in Frankreich sieht man Bewegung. Aber wenn man sich die gesamte EU anschaut, ist die Ladeinfrastruktur noch nicht da, wo sie sein sollte“, erklärte Källenius.

„Wir können in einer Welt, die sich dynamisch verändert, die Veränderungen nicht ignorieren und sagen, jetzt fahren wir einfach geradeaus“, so der Mercedes-Chef und künftig oberster Lobbyist der europäischen Autobauer weiter. Der ACEA habe gesagt: „Wir müssen reden, als Angebot an die EU-Kommission.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe Folgendes gesagt: „Die europäische Automobilindustrie ist ein europäischer Stolz. Die Branche durchläuft einen tiefgreifenden und disruptiven Wandel. Jetzt müssen wir gemeinsam Lösungen entwickeln, weil Millionen Arbeitsplätze von ihr abhängen. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die Zukunft des Automobils weiterhin in Europa liegt.“ Das unterschreibe er genau so, sagte Källenius. Jetzt gehe es darum: „Wie kriegen wir das hin?“

„Wir wollen einen erfolgreichen Pfad Richtung Nullemissionen“

„Wir wollen einen erfolgreichen Pfad Richtung Nullemissionen. Man kann von anderen Wirtschaftsregionen viel lernen, die mit Anreizen und Subventionen arbeiten, die teilweise auch weiter sind als wir. Von China zum Beispiel“, so der neue ACEA-Präsident. Auf die Frage, ob man seiner Ansicht nach das von der EU beschlossene „Verbrenner-Aus“ im Jahr 2035 verschieben sollte oder nicht, meinte Källenius: „Wenn du in ein Gespräch gehst und sagst, das ist das einzig mögliche Ergebnis, dann wird es vermutlich scheitern. Also gehen wir offen in das Gespräch, aber auch mit einem realitätsnahen Bezug zum Marktgeschehen.“

Mercedes hatte ambitionierte Elektro-Ziele, hat sie dann aber wieder revidiert. Die Zahlen seien nicht die, die man erwartet hatte vor fünf Jahren, sagte der CEO. „Jetzt könnten wir uns zurücklehnen und abwarten, bis der Markt kommt. Oder man geht progressiv voran. Das machen wir. Wir haben die Elektro-Offensive beibehalten und nicht verschoben.“

Die zweite Stufe werde der Konzern 2025 einleiten. Das erste Fahrzeug werde der neue, elektrische CLA sein. In den nächsten drei, vier Jahren komme „eine Produktoffensive, wie wir sie noch nie gehabt haben bei Mercedes“ – „von unten bis oben bei den Elektroautos, aber eben auch bei den elektrifizierten Verbrennern“. Mercedes stehe mit Blick auf Elektroautos zu der Aussage: „Wir werden bis Ende dieser Dekade in unserem Produktportfolio alle relevanten Segmente abdecken, von der S-Klasse bis zum Kompaktmodell.“

Die E-Auto-Kaufprämie Umweltbonus wurde Ende 2023 abrupt von der Regierung beendet, seitdem ist die Nachfrage nach Stromern deutlich zurückgegangen. Viele Staaten würden E-Mobilität fördern, manche mit niedrigeren Steuern, andere auch mit Zuschüssen. Sein Wunsch sei, dass das langfristig angelegt werde und nicht so sprunghaft, sagte Källenius. „Wenn man reingeht und dann wieder rausgeht, so wie das in Deutschland passiert ist, wird der Kunde unsicher und denkt, was passiert denn hier? Da können wir von den Chinesen lernen. Die sind das sehr langfristig angegangen.“