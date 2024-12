Zeekr 7X geht in ersten Ländern Europas in den Verkauf

Zeekr hat im Sommer mit dem 7X ein etwas unter fünf Meter langes SUV präsentiert. Das mit seiner im Heckbereich abfallenden Dachlinie im Stil eines Crossover-Modells daherkommende Fahrzeug des chinesischen Elektroautobauers kommt nun auch nach Europa.

Der 7X ist seit Dezember in den Niederlanden, Schweden und Norwegen bestellbar. Die Preise starten ab 52.990 Euro in den Niederlanden, 579.000 SEK beziehungsweise umgerechnet 50.420 Euro in Schweden und 539.900 NOK oder 45.630 Euro in Norwegen. Die Zahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Steuern nicht direkt vergleichbar. Das Modell ist aber deutlich teurer als in China, wo der 7X ab 229.900 Yuan erhältlich ist – umgerechnet rund 30.250 Euro.

Die Auslieferungen in Europa sollen im Sommer 2025 beginnen. Die China-Version ist 4,83 Meter lang bei einem Radstand von 2,93 Metern und das Fahrzeug ist je nach Version 1,66 oder 1,67 Meter hoch. Die Europa-Version wird hingegen mit 4,79 Metern Länge, einem Radstand von 2,90 Metern und 1,65 Metern Höhe beschrieben.

Die Antriebe werden übernommen, es gibt die Varianten Premium, Long Range und Performance. Die Premium-Version ist ein 310 kW/422 PS PS starker Hecktriebler mit einer 75-kWh-Batterie für 480 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Das Akkupaket mit LFP-Chemie kann in 10,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Maximal soll eine Ladeleistung von 480 kWh möglich sein, was bisher noch nicht üblich ist. An einer 360-kW-Säule soll eine Ladedauer von 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent anfallen.

Die beiden Versionen Long Range und Performance haben eine 100 kWh große Batterie mit NMC-Zellen von CATL. Hier liegt die Ladedauer laut Zeekr bei 16 Minuten. Im Falle der Version Long Range wird dieser Akkupack mit dem gleichen 310-kW-Elektromotor an der Hinterachse wie das Basismodell kombiniert. Das erlaubt eine Reichweite von bis zu 615 Kilometern. Für die Performance-Version wird ein zweiter Elektromotor an der Vorderachse installiert, womit die Systemleistung auf 470 kW/639 PS steigt. Damit kann das Top-Modell in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen.

In Europa ist der 7X das dritte Zeekr-Modell nach dem Shooting Brake 001 und dem Kompakt-SUV X. In Deutschland sind diese beiden Modelle ab 44.990 Euro (X) oder 59.900 Euro (001) bestellbar, werden aber noch nicht ausgeliefert. Der 7X dürfte auch hierzulande zwischen den beiden bekannten Modellen eingepreist werden.