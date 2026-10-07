Mercedes meldet neuen Elektroauto-Absatzrekord im Q3 2026

Die Mercedes‑Benz Group setzte im dritten Quartal weltweit 491.700 Pkw und Vans ab, 6 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Absatz von rein batterieelektrischen Pkw und Vans (BEV) stieg auf Konzernebene mit 191.400 Exemplaren gegenüber dem Vorjahresquartal um 52 Prozent.

Außerhalb Chinas legte der Absatz von Pkw und Vans gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent zu. Anhaltend herausfordernde Marktbedingungen in China belasteten den weltweiten Gesamtabsatz, der gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zurückging.

Mercedes‑Benz Cars

Mercedes‑Benz Cars verkaufte im dritten Quartal 2026 weltweit 407.200 Pkw (-8 %). Wie schon in den ersten beiden Quartalen lag der Gesamtabsatz außerhalb Chinas über dem Vorjahresniveau (+1 %), getragen vom anhaltenden Wachstum in Europa und Nordamerika. Weltweit lag der Pkw-Absatz, vor allem aufgrund des herausfordernden Marktumfelds in China, um 8 Prozent unter dem Vorjahresquartal.

Bei Elektroautos erzielte Mercedes‑Benz Cars im dritten Quartal einen neuen Bestwert mit weltweit 68.400 verkauften Einheiten. Dies entspricht einem Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und von 29 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal.

„Mercedes‑Benz Cars hat den höchsten Quartalsabsatz vollelektrischer Fahrzeuge in der Unternehmensgeschichte erzielt, angeführt vom elektrischen GLC, dessen Absatz sich gegenüber dem zweiten Quartal mehr als verdreifacht hat. Außerhalb Chinas ist der Pkw-Absatz 2026 im dritten Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Unsere neuen elektrischen Modelle GLC, CLA, GLB und GLA sind in Europa für den Rest des Jahres ausverkauft; die Auftragsbücher reichen bis ins Jahr 2027. Das zeigt: Unsere Modelloffensive ist in vollem Gange“, so Mathias Geisen, Mitglied des Vorstands der Mercedes‑Benz Group AG, Vertrieb & Kunde.

Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz stieg weltweit deutlich auf einen neuen Höchststand von 16,8 Prozent und lag damit 7,2 Prozentpunkte über dem Vorjahresquartal. In Europa erreichte der BEV-Absatz von Mercedes‑Benz Cars einen neuen Quartalsrekord und stieg gegenüber dem Vorjahr um 78 Prozent sowie gegenüber dem zweiten Quartal um 24 Prozent. Nahezu jeder dritte in Europa verkaufte Mercedes-Pkw war vollelektrisch. Einschließlich Plug-in-Hybriden entfielen im Quartal 25 Prozent des weltweiten Absatzes von Mercedes‑Benz Cars auf elektrifizierte Fahrzeuge (xEV).

„Die Kundennachfrage nach dem neuen elektrischen Portfolio nahm weiter zu“, freut sich der Hersteller. „Um die hohe Nachfrage zu bedienen, arbeiten die Werke in Bremen, Rastatt und Kecskemét im Dreischichtbetrieb.“

Mercedes‑Benz Vans

Mercedes‑Benz Vans erzielte im dritten Quartal 2026 einen weltweiten Absatz von 84.400 Einheiten. Außerhalb Chinas legte der Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 6 Prozent zu. Getragen wurde diese Entwicklung von der wachsenden Kundennachfrage in Nordamerika (+8 %) und dem starken Wachstum in der Region Rest der Welt (+25 %). Insgesamt stieg der Absatz von Mercedes‑Benz Vans gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent.

Bei elektrischen Vans verzeichnete Mercedes-Benz ein anhaltendes Wachstum: Der Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 9600 Fahrzeuge. Der globale Elektroanteil erhöhte sich entsprechend auf 11 Prozent (Q3 2025: 10 %); in Europa lag er mit 15 Prozent (Q3 2025: 14 %) noch höher.

Das Segment der gewerblichen Vans wuchs um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage nach großen Vans blieb hoch, ihr Absatz legte um 15 Prozent zu.