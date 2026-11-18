Deutschlandweit gibt es mindestens 31 verschiedene Anbieter für E‑Scooter, E‑Bike, Carsharing und E‑Roller. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der IFA Berlin, einem Event für Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech. Für die Untersuchung wurden alle Sharing-Anbieter in den 20 größten Städten in den vier Kategorien beleuchtet.

Das größte Angebot an unterschiedlichen Anbietern gibt es laut der Auswertung beim Carsharing: In den 20 größten Städten sind insgesamt 19 unterschiedliche Anbieter tätig. Die Carsharing-Unternehmen, die in den meisten Städten aktiv sind, sind Flinkster (20 Städte), Miles und cambio (jeweils neun Städte).

Die zweitgrößte Auswahl an Anbietern findet sich bei den Leihfahrrädern, insgesamt acht verschiedene Anbieter statten Deutschlands Großstädte mit Fahrrädern aus. Bei den Fahrrädern ist Nextbike am weitesten verbreitet: Das Leipziger Unternehmen betreibt Fahrradverleihsysteme in zwölf der untersuchten Städte, wobei diese oft unter lokalen Namen vermarktet werden, wie MyRADL in München oder Bre.Bike in Bremen. Die Unternehmen Lime und Call a Bike sind in acht und sechs Städten vertreten und belegen damit Platz zwei und drei unter den Fahrrad-Anbietern.

Bei den E-Scootern teilen sich sechs verschiedene Anbieter den Sharing-Markt. Hier sind die Unternehmen Voi und Dott mit Abstand am weitesten verbreitet. Voi stellt E-Scooter in 18 Städten zur Verfügung, Dott in 17.

Am wenigsten verbreitet sind Sharing-Roller: Hier führt Emmy das Ranking an, obwohl das Unternehmen nur in Berlin, Hamburg und München tätig ist. Darüber hinaus gibt es den Roller-Sharing-Anbieter Clara in Bonn und den E-Moped-Anbieter stella-sharing in Stuttgart.

In München gibt es die meisten Sharing-Anbieter

Mit 14 unterschiedlichen Sharing-Anbietern haben Münchner die größte Auswahl unter den untersuchten Städten. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es fünf Fahrrad-Anbieter, sechs Carsharing-Anbieter, fünf E-Scooter-Anbieter und einen Roller-Anbieter. Die Unternehmen Voi, Lime und Dott bieten sowohl E-Scooter als auch Fahrräder an und wurden in dem absoluten Städte-Vergleich nicht doppelt gezählt, weshalb München auf 14 einzelne Unternehmen kommt. Auf dem zweiten Platz folgt Hamburg mit 13 Anbietern. Den dritten Platz teilen sich Berlin, Bonn und Köln mit jeweils zwölf verschiedenen Anbietern.

Am unteren Ende des Rankings steht Leipzig mit fünf Sharing-Anbietern. In Mannheim, Bremen und Bielefeld sind jeweils sechs Sharing-Anbieter verfügbar. Nürnberg, Wuppertal und Dresden kommen auf sieben Anbieter und teilen sich damit den drittletzten Platz des Rankings.

Auch bei den einzelnen Kategorien liegt München in drei der vier Kategorien vorne beziehungsweise teilt sie sich mit anderen Städten den ersten Platz. Bei den E-Bikes belegen München und Berlin mit jeweils fünf Anbietern den ersten Platz. Beim Carsharing teilt sich München zusammen mit Berlin und Hamburg mit jeweils sechs unterschiedlichen Anbietern den ersten Platz. Roller werden in München, Berlin, Hamburg, Bonn und Stuttgart jeweils von einem Unternehmen angeboten.

In Köln, Dortmund und Essen gibt es die meisten E-Scooter-Angebote

Bei den E-Scootern liegt nicht München an der Spitze, sondern drei Städte in Nordrhein-Westfalen: Mit sechs Anbietern bieten Köln, Dortmund und Essen die größte Auswahl. Dahinter folgen München, Hamburg, Bonn, Duisburg, Hannover und Bochum mit jeweils fünf Anbietern.

„Ein Markt, in dem Anbieter fusionieren, verschwinden oder durch neue ersetzt werden, treibt Innovation an, statt sie zu bremsen, und signalisiert, dass die Branche von der reinen Wachstumsphase in eine Phase der Konsolidierung und Professionalisierung übergeht“, sagt Leif Lindner, CEO der IFA Berlin.

„Dazu tragen auch steigende regulatorische Anforderungen bei: Die Bundesregierung hat mit der Novelle der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung schärfere Sicherheitsstandards für E-Scooter beschlossen, etwa verpflichtende Blinker und höhere Anforderungen an die Akkus, die ab 2027 gelten. In Berlin plant der Senat zusätzlich feste Abstellflächen für E-Scooter, an denen sich Anbieter künftig orientieren müssen. Das bedeutet für die Unternehmen mehr Aufwand, macht Sharing-Angebote aber auch verlässlicher und sicherer im Alltag, und genau das braucht es, damit sie langfristig akzeptiert werden.“