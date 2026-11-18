Das automatisiert fahrende Elektro-Shuttle „BumbleB“ hat vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine Erprobungsgenehmigung für öffentliche Straßen erhalten. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO darf das Fahrzeug künftig auf der Nobelstraße in Stuttgart zwischen der S-Bahn und dem Forschungscampus testen. Zuvor pendelte das Shuttle seit Mitte April regelmäßig über das Fraunhofer-Gelände. Die Genehmigung nach § 1i StVG in Verbindung mit § 16 AFGBV ermöglicht nun die Erprobung außerhalb des Privatgeländes.

Das Shuttle ist Teil des Mobilitätsprojekts IZSMO, das das Fraunhofer IAO gemeinsam mit der Hochschule Esslingen umsetzt. An der Entwicklung beteiligt sich außerdem die Bertrandt AG aus Ehningen, die das Elektrofahrzeug bereitstellt und ihre Kompetenz in der Entwicklung und Automatisierung einbringt. Als Softwarebasis für das automatisierte Fahren verwenden die Projektpartner einen Open-Source Automated Driving Stack. Durch die Zusammenarbeit der Partner aus Baden-Württemberg konnte die Erprobungsgenehmigung innerhalb eines Jahres erreicht werden, heißt es.

„Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt, um automatisierte Shuttles aus der Forschung in den Alltag zu bringen“, erklärt Christopher Legner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IAO und der Hochschule Esslingen. Ziel sei eine verlässliche Ergänzung zu Bus und Bahn auf der letzten Meile, die perspektivisch auch an anderen Standorten in Deutschland eingesetzt werden könne. Dafür müssten Fahrzeugtechnik, Genehmigungen und Betrieb zusammenspielen.

Im vom Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) geförderten Projekt IZSMO erproben die Partner weitere Maßnahmen für klimafreundlichere Arbeitswege. Forscher untersuchen zu Beginn und am Ende des Projekts das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten und bewerten CO₂-Einsparungen sowie Rückmeldungen der Nutzenden.

Zusätzlich wird ein Teil der knapp 700 Pkw-Stellplätze auf dem Fraunhofer-Gelände zu einem Mobility Hub mit Sharing-Fahrrädern, E-Scootern, Ladeinfrastruktur, smarten Schließfächern und einem Mobilitätsmonitor mit digitalen Echtzeitinformationen weiterentwickelt. Reservierte Stellplätze und die Plattform „Stuttgart fährt mit“ sollen außerdem Fahrgemeinschaften fördern.