Der Bundesverband eMobilität (BEM) hat unter dem Titel „Starke Stimmen für die neue Mobilität“ eine Video-Kampagne gestartet, in der Kurzinterviews aus dem Kreis der Verbandsmitglieder präsentiert werden. Die Elektromobilisten berichten darüber, wie sie von der Antriebsart überzeugt wurden und welche Geschäftsmodelle in den Unternehmen auf Grundlage der E-Mobilität umgesetzt werden.

„In den zehn Jahren unserer Verbandsarbeit haben wir großartigen Enthusiasmus erlebt, Fahrzeuge herkömmlicher Art umzurüsten und Vehikel neuer Zeitrechnung zu entwickeln. Gegen die Beharrungskräfte der Großindustrie haben einzelne Ingenieure, digitale Entwickler und Maschinenbauer in anfänglicher Einsamkeit an ihrer Idee festgehalten, Mobilität auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen“, so BEM-Präsident Kurt Sigl. „Inzwischen ist das alles technisch möglich und der neue Antrieb muss in einem neuen System an Partnern und Infrastruktur organisiert werden. Diesen Entwicklungssprung möchten wir mit unserer Community und der Starken Stimmen Kampagne unterstützen und allen Interessierten persönliche Einblicke in den neuen Antrieb gewähren.“

Nach der Tüftlerphase sei inzwischen viel Professionalität in den Unternehmen aufgebaut worden. Elektromobilität schaffe einen neuen Markt, in dem Arbeitsplätze und Wertschöpfung entstehen. Längst seien hier auch Rechtsabteilungen, Personalstellen, Lehrstühle und viele andere Werktätige am Aufbau CO2-freier Wirtschaft beteiligt. „Wir sind sehr stolz, Teil dieser Veränderung zu sein, die in unseren Augen nah an den Menschen und nah an den Unternehmen gut aufgehoben ist“, erklärt der BEM.

Die Videos der Kampagne werden im Youtube-Kanal des Verbandes eingestellt und über den Facebook-Kanal des BEM vorgestellt.