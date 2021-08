Forscher: E-Autos nicht in jedem Land gleich sauber, Recycling immer wichtiger

Für den Umstieg auf Elektroautos rückt die Automobilbranche verstärkt das Thema Recycling in den Fokus. Denn insbesondere die Herstellung der Batterien und die Gewinnung der Rohstoffe sind energieintensiv.

„Das Thema Recycling wird immer wichtiger. Nicht nur, weil durch die Batteriematerialien der Wert des Produkts steigt, sondern auch, weil die Stoffe und die ganze Elektronik nicht mehr so trivial in Kreisläufe zurückzuführen sind“, sagte Christoph Herrmann, Professor für nachhaltige Produktion und Life Cycle Engineering an der TU Braunschweig, in der Zeitschrift Auto Motor und Sport. Für die Hersteller seien das „extrem herausfordernde“ Zeiten, nicht nur im Hinblick auf den Innovationsdruck, sondern auch, was Kommunikation zum Kunden und in die Gesellschaft insgesamt anbelange.

Durch den unterschiedlichen Strommix in den einzelnen Ländern ist nicht jedes Elektroauto im Betrieb emissionsfrei. So hat etwa Polen einen besonders hohen Kohle-Anteil an der Stromerzeugung, aber auch andere Länder setzen noch in großem Maße auf „schmutzige“ Energie. Entsprechend hoch ist der CO2-Ausstoß von Elektroautos nicht nur durch die Herstellung, sondern auch im Betrieb. Anders ist das insbesondere in Frankreich, das überwiegend auf Atomstrom setzt, und in Norwegen, das fast ausschließlich erneuerbare Energiequellen mit Schwerpunkt auf Strom aus Wasserkraft nutzt. „Als Hersteller verkaufe ich also ein Auto, und je nachdem, wo ich es lade, hat es einen unterschiedlichen Fußabdruck. Erklären Sie das mal Ihren Kunden“, so Herrmann.

Auch die Produktion der Elektroautos stellt die Autoindustrie vor Herausforderungen: Die meisten CO2-Emissionen fallen bei der Fertigung von E-Modellen und ihrer Komponenten an – sofern für den Betrieb Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder Atomenergie zur Verfügung steht. „Die Herstellung von Batterien ist energieintensiv. Für die Automobilindustrie bedeutet das, dass die Entwicklungskapazitäten jetzt in die Batterieentwicklung und -produktion gesteckt werden müssen“, erläuterte Herrmann. Deshalb werde ökologische Nachhaltigkeit für die Autoindustrie „zu einem neuen Normal“. Die Branche laufe sonst Gefahr, die Legitimation in der Gesellschaft zu verlieren. Die deutsche Autoindustrie habe aber den Ernst der Lage verstanden und mache Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil aller Innovationen.