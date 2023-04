Tesla-Mitarbeiter sollen Videos von Kunden geteilt haben

Tesla ist durch eine Recherche der Nachrichtenagentur Reuters in die Kritik geraten. Bei dem US-Elektroautobauer wurden demnach Datenschutzverletzungen begangen. Mit der Auswertung von Kundendaten beauftragte Mitarbeiter sollen teils sehr private und pikante Aufnahmen geteilt haben.

Um seine Fahrzeuge zu verbessern, wertet Tesla teilweise Videoaufnahmen der Innen- und Außenkameras aus. Die Daten werden an das Unternehmen übermittelt, wenn Kunden dem über den Touchscreen im Fahrzeug zugestimmt haben.

Der Vorwurf gegen Tesla durch Reuters: Aufnahmen sollen nicht nur zur Optimierung der Fahrzeuge verwendet worden sein. Mehrere ehemalige Mitarbeitende erklärten, dass zwischen 2019 und 2022 Videoclips in Einzelchats von Mitarbeitern geteilt worden seien. Einige der Aufnahmen sollen Tesla-Kunden in peinlichen Situationen gezeigt haben, etwa unbekleidet. Außerdem befanden sich dem Bericht zufolge in den internen Chats auch Aufnahmen von Verkehrsunfällen, aus Garagen und von Privatgrundstücken.

Aufnahmen seien von den Mitarbeitern auch zu sogenannten Memes gemacht und mit witzigen Bildunterschriften und Kommentaren in internen Gruppenchats verbreitet worden. Zwar erklärt Tesla in seiner Online-Datenschutzerklärung, dass übermittelte Aufnahmen anonym blieben und nicht mit dem Nutzer in Verbindung gebracht werden können. Laut Reuters gaben jedoch sieben der ehemaligen Mitarbeiter an, dass sie Zugriff auf den Standort der Aufnahmen gehabt hätten.

Die Weitergabe sensibler Videos und Bilder durch Tesla-Mitarbeiter sei „moralisch verwerflich“, sagte David Choffnes, Direktor des Cybersecurity and Privacy Institute an der Northeastern University in Boston. Auch im Sinne des europäischen Datenschutzrechts sei die interne Weitergabe von Fahrzeugaufnahmen „schwierig“, so der Berliner Anwalt für Datenschutzrecht Carlo Piltz. Zumindest sei dies der Fall, wenn die Weitergabe nichts mit der Sicherheit oder der Funktionalität von Teslas selbstfahrendem System zu tun habe.

Besonders im kalifornischen San Mateo, wo Tesla Daten auswerten ließ, hat es nach Angaben ehemaliger Mitarbeiter eine „ausgelassene Atmosphäre“ gegeben. Das Unternehmen hat bisher nicht auf eine Anfrage von Reuters reagiert.