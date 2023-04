Fisker Ocean erhält Verkaufszulassung, Auslieferung in Europa ab 5. Mai

Das Erstlingswerk des US-amerikanischen Elektroauto-Start-ups Fisker Inc. hat die Verkaufszulassung für den europäischen Markt erhalten. Das in Österreich beim Auftragsfertiger und Partner Magna vom Band rollende Mittelklasse-SUV Ocean soll ab dem 5. Mai an Kunden in Europa übergeben werden.

„Das gesamte Fisker-Team freut sich darauf, den Fisker Ocean One an unsere Reservierungskunden auszuliefern“, so Henrik Fisker, Gründer und CEO. „Unsere erste Auslieferung wird für den 5. Mai erwartet. Danach beabsichtigen wir, alle Ocean One bis Ende September auszuliefern, während wir auch mit einigen Auslieferungen des Fisker Ocean Extreme beginnen, zunächst in Europa, später dann in den USA.“

In Deutschland wird der 4,78 Meter lange Ocean in vier Versionen ab 41.560 Euro angeboten. Neben der Ausstattung unterscheidet die verschiedenen Versionen insbesondere die Antriebstechnik. Für das Topmodell wurde kürzlich eine Reichweite von 707 Kilometern gemäß der WLTP-Norm ermittelt, womit die ursprüngliche Schätzung deutlich übertroffen wird. Das hat laut dem Unternehmen zu einem Anstieg der Reservierungen in Europa geführt.

Ab diesem Monat eröffnet Fisker seine beiden ersten europäischen Standorte. Sogenannte „Fisker Center +“ öffnen zunächst in Wien und Kopenhagen ihre Türen. Die Standorte bieten neben einem Showroom und der Möglichkeit zu Testfahrten auch die Auslieferung von Fahrzeugen und Service. Der erste deutsche Fisker-Standort entsteht derzeit in München in der Kaufinger Straße unweit des Marienplatzes. Weitere europäische Center sind in London, Paris und Oslo geplant.

2023 will Fisker mit 42.400 produzierten Elektroautos abschließen. Bis Mitte 2024 könnte die Kapazität für den Ocean durch einen zusätzlichen Produktionsstandort in den USA weiter wachsen. Langfristig könnte das Start-up laut dem CEO auch eine eigene Fabrik hochziehen – möglicherweise in Deutschland.

Im nächsten Jahr soll das zweite Modell, der kompakte PEAR für den Massenmarkt, anlaufen. Ihn will Fisker mit dem taiwanischen Konzern Foxconn ab Ende 2024 in den USA vom Band rollen lassen.