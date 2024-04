Türkisches Elektro-SUV Togg TX10 kommt im Herbst nach Deutschland

Der türkische Hersteller Togg bringt sein erstes Modell doch nicht erst 2026 nach Deutschland, wie es zuletzt hieß. Das Elektroauto soll nach dem Start im Heimatmarkt im zurückliegenden Jahr schon ab 2024 hierzulande verfügbar sein.

Togg wolle seinen elektrischen Geländewagen T10X ab Herbst auch in Deutschland verkaufen, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Das habe der CEO Gürcan Karakas des 2018 gegründeten Unternehmens angekündigt. In der Türkei wird das Erstlingswerk seit letztem Sommer an Kunden ausgeliefert.

Zum Preis des T10X in Deutschland machte Karakas noch keine Angaben. In der Türkei startet das E-SUV bei 1,4 Millionen Lira oder umgerechnet aktuell etwa 40.400 Euro. Das 4,60 Meter lange Modell gibt es mit Batteriekapazitäten von 52,4 oder 88,5 kWh für Reichweiten von bis zu 523 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Laden ist mit bis 22 kW an Wechsel- und bis 180 kW an Gleichstromquellen möglich. Mit einem oder zwei Motoren bestückt, kommt der T10X auf bis zu 320 kW/435 PS, beschleunigt in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft 185 km/h.

Der Hersteller betont beim T10X das Infotainment: Nicht nur der durchgehende Bildschirm sei in dieser Klasse konkurrenzlos, sondern vor allem die Dienste dahinter, erklärte Karakas. So gebe es nicht nur digitale Kunst und ein Radio, das die Musik mit künstlicher Intelligenz ständig neu komponiert. Der T10X sei Teil eines Ökosystems mit einer eigenen virtuellen Währung, aus dem heraus man Flüge buchen, Einkäufe tätigen, das Laden am eigenen Togg-Netzwerk organisieren oder sogar seine Steuern zahlen könne. Wenn der T10X nach Deutschland kommt, soll es eine für unsere Verhältnisse adaptierte Version dieser virtuellen Welt geben.

An Togg sind große türkische Unternehmen beteiligt: der Mischkonzern Anadolu, der Telekomanbieter Turkcell, der Nutzfahrzeughersteller BMC, der TV-Geräteproduzent Zorlu und die Istanbuler Kök Group halten je 19 Prozent. Auch die türkische Industrie- und Handelskammer ist an Bord. Mit dem Partner Farasis Energy will Togg zukünftig auch Batterien in der Türkei herstellen.

Neben dem SUV T10X plant die Marke eine Limousine und eine Kombilimousine, ebenfalls jeweils im Mittelklasse-Segment. Später sollen noch ein kleines SUV und ein mittelgroßer Minivan hinzukommen. Bis 2030 hat Togg vor, die Produktion auf eine Million Elektroautos pro Jahr hochzufahren. Die geplanten Fahrzeuge werden auf einer gemeinsamen Plattform vom Band rollen.